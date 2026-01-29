Accessibility links

Российские войска атаковали Запорожскую область. Есть погибшие

Последствия российской атаки на город Вольнянск Запорожской области, Украина, 29 января 2026 года
Последствия российской атаки на город Вольнянск Запорожской области, Украина, 29 января 2026 года

В ночь на 29 января российские беспилотники атаковали город Вольнянск в Запорожской области. Погибли 62-летний мужчина и женщины 26 и 50 лет, еще три человека пострадали, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Дроны атаковали частный сектор города около полуночи. Повреждены семь частных домов, один – уничтожен.

Ночью атаке также подверглись четыре района Днепропетровской области. По данным ГСЧС, пострадали два человека, загорелись здание Дома культуры, кофейня и автомобили. В Кривом Роге также повреждено одноэтажное здание и два легковых автомобиля.

В Одессе беспилотники атаковали объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала, сообщил глава городской администрации Сергей Лысак.

Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали 105 российских беспилотников, из них 84 были нейтрализованы.

