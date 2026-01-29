Российские войска атаковали Запорожскую область. Есть погибшие

В ночь на 29 января российские беспилотники атаковали город Вольнянск в Запорожской области. Погибли 62-летний мужчина и женщины 26 и 50 лет, еще три человека пострадали, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Дроны атаковали частный сектор города около полуночи. Повреждены семь частных домов, один – уничтожен.

Ночью атаке также подверглись четыре района Днепропетровской области. По данным ГСЧС, пострадали два человека, загорелись здание Дома культуры, кофейня и автомобили. В Кривом Роге также повреждено одноэтажное здание и два легковых автомобиля.

В Одессе беспилотники атаковали объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала, сообщил глава городской администрации Сергей Лысак.

Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали 105 российских беспилотников, из них 84 были нейтрализованы.