Российские военные нанесли удар по Харькову

Российские войска вечером в субботу обстреляли Харьков. По данным городских властей, в городе было не менее 6 взрывов, в том числе в центральной части города.

По словам главы областной администрации Олега Синегубова, «есть повреждения гражданской инфраструктуры». Мэр Харькова Игорь Терехов написал о попадании в жилой дом. В телеграм-каналах публикуется фото здания гостиницы Kharkiv Palace, которое, как утверждается, пострадало при обстреле Харькова.

По предварительным данным властей, пострадали 16 человек, о погибших не сообщается.

Также поступают сообщения о запусках беспилотников «Шахед» по нескольким областям Украины. Два человека, по сообщениям городских властей, погибли в субботу при обстреле Херсона.

Ранее в субботу в результате обстрела Белгорода, по данным российских властей, погибли 14 человек, более 100 были ранены - это самое большое число жертв в городе после начала войны. Минобороны России обвинило Украину в ракетном обстреле, украинские военные официально не дают комментариев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в субботу заявил, что российские военные из района Белгорода наносят удары по украинской территории. Белгород и Харьков разделяют всего несколько десятков километров.