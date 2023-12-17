Российские войска ночью выпустили по Украине 20 дронов, погиб человек

Украина в ночь на воскресенье подверглась очередной атаке беспилотников. Воздушные силы ВСУ сообщают, что сбили 20 дронов и одну ракету. В Одесской области один из сбитых дронов упал на частный дом и вызвал пожар. Погиб человек - предположительно, хозяин дома.

Как уточняют ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 20 БПЛА «Шахед». Была сбита авиационная управляемая ракета Х-59. Они были запущены из аннексированного Крыма и с подконтрольной российским войскам территории Херсонской области, а уничтожены на территории Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Министерство обороны России сообщило, что за ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, а позже - еще два. Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.