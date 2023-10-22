При попадании ракеты в почтовый терминал в Харькове погибли 6 человек

В ночь на воскресенье при попадании ракеты в почтовый терминал в Харькове погибли шесть человек, 16 получили ранения.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, удар нанесли российские войска двумя ракетами комплекса С-300. На месте ведется разбор завалов, под ними могут быть еще жертвы.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потери и выразил соболезнования родным и близким погибших. «Россия ничего не добьется террором и убийствами. У всех террористов один конец: ответственность перед законом», - написал он.

Российские военные пока не комментировали сообщение.

По утренней сводке украинского Генштаба, за прошедшие сутки по территории Украины было нанесено шесть ракетных и 53 авиационных удара, 54 обстрела из реактивных систем залпового огня как по армейским позициям, так и по мирным населенным пунктам в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В ночь на 22 октября, по данным украинских военных, было зафиксировано восемь пусков ракет С-300 по территории Украины, российские войска запускали также ракету Х-59 и три ударных дрона типа «Шахед», которые, как утверждается, были сбиты.