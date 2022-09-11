Российские войска покидают север Харьковской области

Российские войска покидают приграничные районы Харьковской области, об этом в воскресенье сообщают телеграм-каналы, ссылаясь на военных и местных жителей.

Войска оставили город Волчанск, опубликовано видео, на котором российский флаг, ранее, как утверждается, висевший на здание местной администрации, помещён в урну.

Опубликовано также фото с украинским флагом в приграничном посёлке Казачья Лопань.

На карте, показанной во время воскресного брифинга Минобороны России, видно, что приграничные районы уже показаны как подконтрольные Украине. Официально об их оставлении не объявлялось.

Эти районы оставлены почти без боя - после наступления украинских войск к юго-востоку от Харькова, в результате которых российские войска были выбиты из Балаклеи, Изюма и Купянска.

Фронт теперь проходит по российско-украинской границе и по реке Оскол. Небольшой участок территории Харьковской области к востоку от этой реки остаётся под российским контролем. От Харькова фронт отодвинут.

Украинское наступление началось 6 сентября. За это время, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, украинские военные вернули более 3 тысячи квадратных километров территории. Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил о 2-х тысячах.

Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма «передислокацией».

Губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за последние сутки границу в сторону России перешли тысячи человек. По его словам, более тысячи разместили в центрах временного размещения. Ранее сообщалось о больших очередях на границе.