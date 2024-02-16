Российские войска, предположительно, заняли центр Авдеевки

Российские войска в пятницу, по некоторым сообщениям, заняли центр города Авдеевка в Донецкой области Украины. Командующий группировкой «Таврия» вооруженных сил Украины Александр Тарнавский заявил, что его войска отведены на юго-западную окраину города.

«После многих месяцев противостояния командование ОСГВ приняло решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага», - написал Тарнавский в телеграме.

Он отметил, что решение было принято ради сохранения личного состава, и что оно «не дает противнику стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции».

Следящие за ситуацией блогеры публикуют кадры, на которых российские военные поднимают флаг своего подразделения, предположительно, в городском парке в центре Авдеевки.

Ранее и украинское командование, и иностранные разведки сообщали, что в районе Авдеевки складывается крайне неблагоприятная для ВСУ боевая обстановка. Вчера пророссийские телеграм-каналы утверждали, что российские войска захватили главный въезд в Авдеевку и часть ПВО, известную как укрепрайон «Зенит».

В условиях активных боевых действий оперативно независимо подтвердить утверждения сторон не представляется возможным.