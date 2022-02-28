Российских туристов планируют вывезти из Европы транзитными рейсами через ОАЭ, Египет и Турцию

Российских туристов, которые находятся в Европе, планируют доставлять домой транзитными рейсами через третьи страны. Среди них – ОАЭ, Египет и Турция. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Из-за закрытия авиасообщения туроператоры сейчас решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 – из португальской Мадейры", – отметил Горин.

Он отметил, что из-за неопределенности и нестабильной ситуации в мире российские туристы заняли выжидательную позицию.

"Туристы задают очень много вопросов туркомпаниям. Продажи существенно сократились. На международные поездки также существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчете на рубли, к подорожанию путевок", – уточнил вице-президент Российского союза туриндустрии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о решении ЕС закрыть воздушное пространство стран-членов блока для всех российских самолетов, включая частные.

"Мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти лайнеры больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", – сказала фон дер Ляйен на встрече с журналистами после совещания министров иностранных дел стран Евросоюза.

Канада тоже запретила российским самолетам летать в своем воздушном пространстве. Закрытие неба одновременно над Исландией и Канадой означает, что стало невозможно либо крайне сложно выполнять трансатлантические рейсы из России в США, чьи маршруты проходят над Северной Атлантикой.

Вечером 27 февраля самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", совершающий рейс Москва – Нью-Йорк, на подлете к США развернулся и полетел обратно. Об этом сообщают данные полетной инфографики.

Канада заявила о начале расследования этого инцидента. Как сообщает Transport Canada, самолет нарушил воздушное пространство страны, которое Канада закрыла для РФ.