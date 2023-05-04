Российским авиакомпаниям урезали господдержку. Они отменяют рейсы

Российские авиакомпании начали отменять рейсы по стране из-за сокращения господдержки. В 2023 году дотации на региональные полеты в обход Москвы урезали с 9 миллиардов до 7,5 миллиардов рублей, пишут «Известия». Причина в дефиците бюджета.

Наибольшее число не попавших в программу маршрутов пролегают в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Перевозчики уже начали отменять запланированные рейсы. Так отменены полетные программы по маршрутам Кемерово – Чита и Нижний Новгород – Петрозаводск. От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск отказалась авиакомпания «Россия».

В 2023 году урезание программы произошло в связи с секвестированием расходов госбюджета. Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%.

Власти регионов теперь в сложном положении – с одной стороны, им обещают федеральную поддержку и под это требуют развития местной аэропортовой и аэровокзальной инфраструктуры под будущие рейсы, а с другой сокращают финансирование.