Российским туристам предлагают «звездный» круиз из Сочи в Батуми

22 июля круизный лайнер Astoria Grande отправился из Сочи по новому маршруту, который предусматривает остановку в Батуми. Репортаж об этом подготовил телеканал «Россия 1». Об «увлекательном круизе» с командой КВН «Уездный город» сообщается и в телеграм-канале лайнера.

По информации СМИ, в круиз по новому маршруту отправились 850 пассажиров, в Батуми лайнер зайдет на пятый день.

«Дополнительную остановку на Черноморском побережье решили сделать по желанию туристов. Организаторы полагают, что грузинский курорт может существенно повысить интерес к рейсу. Тем более, что никакие дополнительные документы пассажиром оформлять не нужно», – сказано в репортаже телеканала «Россия 1».

Туристам предлагают посетить достопримечательности в Батуми и попробовать блюда местной кухни. Кроме того, традиционные грузинские блюда добавили и в меню лайнера.

«Надеемся, что наши гости оценят потрясающую атмосферу и культуру этого города. Мы подготовили специальную экскурсионную программу, которая позволит познакомиться с этим городом и его культурой», – рассказал заместитель отель-менеджера круизной компании Музафер Оз.

На сайте Astoria Grande сообщается о еще одном, «звездном» круизе по маршруту Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи. Он отправится из Сочи 29 июля вместе со следующими исполнителями: Дмитрий Колдун, Amirchik, Те100стерон, Митя Фомин, Filatov & Karas.

Стоимость «звездного» круиза превышает 100 тысяч рублей (около 1100 долларов США).

Грузинские ведомства сообщение о заходе круизного лайнера Astoria Grande в порт Батуми пока не комментировали.