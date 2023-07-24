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Российским туристам предлагают «звездный» круиз из Сочи в Батуми

Лайнер Astoria Grande, архивная фотография

22 июля круизный лайнер Astoria Grande отправился из Сочи по новому маршруту, который предусматривает остановку в Батуми. Репортаж об этом подготовил телеканал «Россия 1». Об «увлекательном круизе» с командой КВН «Уездный город» сообщается и в телеграм-канале лайнера.

По информации СМИ, в круиз по новому маршруту отправились 850 пассажиров, в Батуми лайнер зайдет на пятый день.

«Дополнительную остановку на Черноморском побережье решили сделать по желанию туристов. Организаторы полагают, что грузинский курорт может существенно повысить интерес к рейсу. Тем более, что никакие дополнительные документы пассажиром оформлять не нужно», – сказано в репортаже телеканала «Россия 1».

Туристам предлагают посетить достопримечательности в Батуми и попробовать блюда местной кухни. Кроме того, традиционные грузинские блюда добавили и в меню лайнера.

«Надеемся, что наши гости оценят потрясающую атмосферу и культуру этого города. Мы подготовили специальную экскурсионную программу, которая позволит познакомиться с этим городом и его культурой», – рассказал заместитель отель-менеджера круизной компании Музафер Оз.

На сайте Astoria Grande сообщается о еще одном, «звездном» круизе по маршруту Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи. Он отправится из Сочи 29 июля вместе со следующими исполнителями: Дмитрий Колдун, Amirchik, Те100стерон, Митя Фомин, Filatov & Karas.

Стоимость «звездного» круиза превышает 100 тысяч рублей (около 1100 долларов США).

Грузинские ведомства сообщение о заходе круизного лайнера Astoria Grande в порт Батуми пока не комментировали.

Маршрут «звездного» круиза
Маршрут «звездного» круиза
  • Отметим, что в январе текущего года Агентство морского транспорта Грузии не подтвердило сообщение о возможном начале пассажирского сообщения между портами Сочи и Батуми. В апреле ведомство опровергли информацию о возможном заходе российского круизного лайнера «Петр Великий» в грузинские порты.
  • В мае текущего года президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, между странами было восстановлено прямое авиасообщение. Прямые рейсы начаты, в частности, и между Сочи и Тбилиси.

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