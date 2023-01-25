Грузия не подтверждает переговоры о морском сообщении Сочи-Батуми

Документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра номинировали на премию "Оскар", сообщается в твиттер-аккаунте киноакадемии. Церемония вручения статуэток состоится 12 марта 2023 года.

Документальный фильм "Навальный" снят для стримингового сервиса HBO Max при участии CNN Films.

Действие начинается в Германии, где после попытки отравления лечился Алексей Навальный до возвращения в Россию. Роэр выстраивает сюжет поначалу как политическую драму, а затем – как триллер. Главные герои и комментаторы событий, кроме самого Навального, – это Христо Грозев, глава издания Bellingcat, руководительница следственного подразделения Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих, а также Юлия Навальная и Леонид Волков.

Команда отсняла почти 500 часов материала. Роэр сосредотачивается на событиях лета 2020 года и заканчивает картину кадрами с Навальным уже за решеткой и протестами за его освобождение.

Фильм получил два приза зрительских симпатий на кинофестивале "Сандэнс".

Режиссер фильма Дэниела Роэр в интервью Настоящему Времени рассказывал о том, как у него появилась идея сделать фильм о России и преследуемом властями политике. В этом разговоре он признался, что Россия и происходящее в ней его "просто завораживают", и сказал, что хочет снять как минимум еще один фильм о Навальном – о том, как тот станет демократически избранным президентом своей страны.

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В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен в Томске нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Независимые и иностранные расследователи и соратники Навального считают, что к этому были причастны сотрудники российских спецслужб, и назвали имена участников покушения, сотрудников ФСБ. Российские власти причастность к отравлению Навального категорически отрицают.

После многомесячного лечения и реабилитации в Германии, в январе 2021 года Навальный вернулся в Россию. Сразу же после возвращения на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево он был арестован и отправлен сначала в СИЗО, а потом и в колонию. Формальным основанием для этого был запрос ФСИН, которая посчитала, что, уехав в Германию на лечение (политик был туда доставлен в состоянии комы), оппозиционер нарушил условия условного содержания по "делу "Ив Роше". Суд встал на сторону ФСИН, и Навальному заменили условный срок по этому делу на лишение свободы в колонии общего режима.

В России после возвращения Навального прошло несколько массовых акций протеста в поддержку политика, но они привели лишь к многочисленным уголовным делам. Также власти окончательно разгромили созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией и его региональные штабы: они были признаны экстремистскими организациями и запрещены. Десятки соратников оппозиционера уехали из России, на многих были заведены дела по различным статьям – от экстремизма до вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.