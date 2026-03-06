Accessibility links

Российский дипломат оставил запись в книге соболезнований в посольстве Ирана в Тбилиси

Дмитрий Олисов и посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани
В иранском посольстве в Тбилиси открыта книга соболезнований в связи с гибелью Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи и других граждан Исламской Республики. В ней свою запись оставил глава секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олисов, сообщили в российском диппредставительстве.

«От имени Секции интересов Российской Федерации в Грузии и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования народу Ирана в связи с циничным убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи и членов его семьи, а также многочисленных невинных граждан, совершённым Соединёнными Штатами Америки и Израилем. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши мысли — с народом Ирана», — отметил Олисов.

Пока неизвестно, посетили ли посольство другие дипломаты или представители грузинских властей.

В заявлении, опубликованном 2 марта, правительство «Грузинской мечты» выразило:

  • соболезнования «иранскому народу и Исламской Республике Иран, где в ходе текущих военных действий погибло наибольшее число людей, в том числе верховный лидер, другие политические лидеры, многие невинные люди и десятки детей»;
  • соболезнования «дружественному еврейскому народу и Израилю в связи с гибелью мирных граждан в результате военных действий»;
  • полную солидарность «арабским странам Персидского залива, с которыми Грузию связывает особое партнёрство»;
  • надежду на то, «что в ближайшем будущем на Ближнем Востоке будет восстановлен мир, для чего военные действия должны быть заменены дипломатией и политическим диалогом».

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, руководивший страной почти четыре десятилетия, был убит в результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в возрасте 86 лет.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что намерен лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана. Он признал, что наиболее вероятным преемником аятоллы Али Хаменеи является его сын Моджтаба Хаменеи, однако дал понять, что считает такой исход неприемлемым.

