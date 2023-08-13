Российский корабль выстрелами остановил сухогруз в Черном море

Российский патрульный корабль «Василий Быков» утром 13 августа открыл предупредительный огонь в Черном море, требуя остановиться от сухогруза «Шюкрю Окан» под флагом Палау.
Судно следовало в украинский порт Измаил, говорится в заявлении российского министерства обороны. Российский корабль требовал от него остановиться для досмотра. После того как капитан не отреагировал, «Василий Быков» совершил предупредительные выстрелы.
Судно было досмотрено и продолжило путь. Согласно трекинговому сервису Marine Traffic, оно поменяло порт назначения и теперь следует в Румынию. Сухогруз вышел из порта Халкиды в Греции.
- Российские военные ранее заявляли, что после прекращения работы зернового коридора будут рассматривать идущие в украинские порты торговые корабли как военные цели. По какой причине был отпущен сухогруз и что он вез - не уточняется.
- Власти США подвергли резкой критике отказ России от зерновой сделки, назвав блокаду украинских портов актом военной агрессии.