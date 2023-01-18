Российский Сбербанк начал работу в аннексированном Крыму

Крупнейший российский банк, Сбербанк, объявил о начале работы на территории аннексированного Крыма. Об этом сегодня заявили в пресс-службе организации.

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», – говорится в сообщении.

В Сбербанке также заявили, что в течение этого года на полуострове откроются офисы банка. Первые из них появятся в крупных городах уже в первом полугодии.

До 2014 года в Крыму работала украинская дочка Сбербанка (в настоящее время – Международный резервный банк). Отделения этой организации были закрыты сразу после аннексии.

Ведущие российские банки не открывали своих отделений и представительств в Крыму из-за опасений международных санкций. Исключением стал попавший под санкции банк «Россия», которым владеет близкий к российскому президенту бизнесмен Юрий Ковальчук.

В апреле 2022 года, из-за нападения России на Украину, в отношении Сбербанка и других крупнейших российских компаний были введены блокирующие санкции со стороны США и других стран. После этого российские власти заявили о том, что банкам будет дано указание начать работу на территории аннексированного полуострова.

Первым банком, который вошел на крымский рынок после начала войны, стал Промсвязьбанк.

Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году по результатам проведённого там голосования. Украина считает полуостров своей территорией, а назначенные там Россией власти - незаконными.

Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.

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