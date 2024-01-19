Российский тренер возглавил грузинский клуб «Телави»

50-летний российский специалист Олег Василенко назначен главным тренером грузинского клуба «Телави». Последним местом работы Василенко была владикавказская «Алания», которую он покинул осенью 2023 года. Также Василенко возглавлял «Факел», «Урал», «Сочи» и ряд других российских команд.

Клуб «Телави» опубликовал слова Василенко, сказанные после подписания контракта: «Гамарджоба. Приветствую всех, и в первую очередь, я надеюсь, что вы скоро научите меня здесь грузинскому языку. Честно говоря, я очень рад, что нахожусь здесь, я действительно многое знаю о «Телави» и верю, что совместным трудом мы многого добьемся. Ребята, давайте постараемся как можно больше, поработаем ради общего дела, успеха. Многие могут не понять меня в Грузии, и поверьте, я готов к критике, однако у меня много друзей в Грузии, и я исполнил свое давнее желание. Повторю, я пришел сюда для успеха и хочу вывести футбольный клуб «Телави» в Европу и поиграть в еврокубках».

Российскому «Матч ТВ» Василенко рассказал, что контракт рассчитан на один сезон. На вопрос, обращал ли он внимание на «не самые простые политические отношения между Россией и Грузией» при подписании контракта, он ответил: «Я задал такой вопрос, сказали, что все в порядке, сложностей не будет. Находясь в Грузии, понял, что нет никаких проблем — все общаются и помогают друг другу».

«Телави» в прошлом сезоне финишировал на восьмом месте в чемпионате Грузии и добился сохранения прописки в высшем дивизионе в переходных матчах.