Российский удар по Днепропетровской области. Есть жертвы

Российские войска в ночь на 26 июля совершили массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лисак.

"Страшная ночь. Массированная комбинированная атака на область. В результате удара в Днепре погиб мужчина, пострадала женщина", – написал Лисак в социальных сетях.

По его словам, в результате атаки повреждён многоквартирный жилой дом, а также промышленные предприятия, там возникли пожары. На парковке загорелись автомобили. "Несколько возгораний зафиксированы и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава. Погиб один человек, ещё четверо получили ранения", – уточнил Лисак.

Он также сообщил, что российские силы нанесли авиаудары по Покровской громаде Синельниковского района, в результате чего также вспыхнул пожар. Лисак отметил, что в целом по Днепру и области силы противовоздушной обороны Украины сбили 7 российских ракет и 26 беспилотников.