Российского посла вызвали в МИД Казахстана после слов Захаровой

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин был вызван в МИД страны из-за слов официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой про возвращение в Астану украинского посла Петра Врублевского, который ранее высказался про "убийство русских". Об этом сообщает Радио Азаттык.

Захарова заявила, что российское Министерство иностранных дел возмущено тем, что после своих высказываний Врублевский "продолжает посещать дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии". По её словам, Астана дала обещание, что Врублевский покинет страну, не но выполняет его. Захарова также утверждала, что в словах Врублевского усматривается нарушение статьи уголовного кодекса Казахстана.

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал заявления Захаровой "диссонирующими с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров". "Мы тоже не можем понять, о какой уголовной ответственности говорит представитель МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность." - заявил Смадияров. По его словам, Врублевский скоро покинет страну и будет назначен новый посол.

В августе этого года Пётр Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову, комментируя войну в Украине, высказался об убийстве русских. В частности он заявил следующее: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Тогда министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины.