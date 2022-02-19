Российскую границу пересекли более 10 тысяч беженцев из «ДНР» и «ЛНР»

Российскую границу пересекли более 10 тысяч человек, покинувших территории так называемых «ДНР» и «ЛНР». По этому поводу в Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации, а в Волгоградской - режим повышенной готовности. Беженцев готовы принять семь близлежащих к Ростовской области регионов, а также 19 удаленных субъектов РФ.

По данным ТАСС, в числе беженцев более 4,5 тысяч граждан России, свыше 5,8 тысяч граждан Украины, 23 гражданина других государств. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям «ЛНР», границу республики пересекли 25 тысяч человек. В МЧС «ДНР» планируют эвакуацию более 700 тысяч жителей.

Накануне главы самопровозглашенных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации их жителей на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тысяч рублей. Всего в Ростовскую область было перечислено более пяти миллиардов рублей.

По официальным данным, в Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения для эвакуированных. На утро 19 февраля там находились 1 692 человека, из них 737 детей.

Журналистка Елена Романова сообщает, что беженцы находились более 12 часов в необогреваемых автобусах без горячего питания и удобств. По ее данным, в поселок Красный Десант в 20 километрах от Таганрога прибыло порядка 30 автобусов с людьми, вывезенными в основном из непризнанной «ДНР». Их так и не разместили в тех санаториях, в которых планировалось изначально.

В то же время, как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, в приграничной территории разорвались два снаряда. Один из снарядов взорвался в двух километрах от границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозпостройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района. Жертв, по данным ведомства, среди мирного населения нет.