Дипломатия «по понятиям»: пацан сказал – пацан сделал

Ситуация в Донбассе обострилась. Стороны обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах, а власти самопровозглашенных республик говорят об эвакуации населения. На этом фоне Россия объявляет о ядерных учениях, а западные лидеры собираются в Мюнхене на конференцию по безопасности.

Массовый исход жителей Донбасса в Россию – власти самопровозглашенной Донецкой народной республики объявили об эвакуации населения на территорию Ростовской области. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские власти уже подготовили места приема и размещения людей и обеспечат их «всем необходимым»:

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста».

При этом Пушилин подчеркнул, что для «быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия». Глава ДНР уверен, что президент Украины Владимир Зеленский «в ближайшее время отдаст приказ украинской армии начать наступление на ДНР и ЛНР», а «вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса». Озабоченность уже высказали в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что виновных в Кремле уже назначили:

«Что касается ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, то нас очень беспокоят сообщения последних дней – вчера и позавчера резко усилились обстрелы с использованием оружия, запрещенного Минскими соглашениями».

Ситуация на линии разделения на востоке Украины обострилась 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в массированных артиллерийских обстрелах. За прошедшие сутки в Минобороны Украины зафиксировали по меньшей мере 50 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов в Луганской и Донецкой областях. Под обстрелы, как отмечают в Киеве, попали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детский сад в Станице Луганская, есть пострадавшие среди мирных жителей. По мнению главы украинского военного ведомства Алексея Резника, таким образом Кремль готовит обоснования для признания ДНР и ЛНР по сценарию, отработанному в Грузии.

Вспомнил про «грузинский сценарий» и постпред Украины при ООН. Сергей Кислица в ходе созванного Россией заседания Совета безопасности сравнил сегодняшние действия Москвы с политикой, которую она проводила в 2008 году. Он, в частности, коснулся обращения депутатов Госдумы к президенту РФ с призывом признать ДНР и ЛНР. Дипломат напомнил, что такая же схема была реализована в августе 2008-го, когда обращение Государственной думы к Кремлю «о необходимости признания Республики Южная Осетия и Республики Абхазия» предшествовало соответствующему президентскому указу. В это время «мягкая и слабая реакция ООН» привела к оккупации части территории Грузии, отметил постпред Украины.

В том, что Россия готова в любой момент реализовать силовой сценарий, уверен и глава американского Госдепа. Энтони Блинкен, выступая перед членами Совбеза ООН, заявил, что Москве нужен предлог, и она выбирает варианты:

«Во-первых, Россия планирует сфабриковать предлог для нападения. Это может быть действие насильственного характера, ответственность за которое Россия возложит на Украину; или возмутительное обвинение, которое Россия выдвинет против украинского правительства. Мы точно не знаем, какую форму оно примет – это может быть сфабрикованный так называемый теракт на территории России, инсценировка обнаружения братской могилы, постановочный удар беспилотника по гражданскому населению или фейк, или даже настоящая атака с применением химического оружия».

Москва уже назвала выступление главы американской дипломатии цирком, подчеркнув, что у Запада, как и всегда, нет никаких доказательств намерений России осуществить нападение на Украину. Российский коллега Блинкена считает, что Соединенные Штаты всеми силами пытаются сменить повестку, предложенную Москвой в конце прошлого года. По словам Сергея Лаврова, главная причина нынешнего кризиса не в Украине, а в нежелании Вашингтона выполнять свои же обещания:

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне».

Очевидно, чтобы напомнить Вашингтону, что, в случае развития событий по военному сценарию, США и их союзникам придется учитывать не только те силы, которые Москва сосредоточила у границ Украины, но и весь российский военный потенциал, Минобороны России объявило о проведении 19 февраля ядерных учений под руководством президента Владимира Путина. Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов. Решение провести демонстрацию возможностей совпало с визитом в Москву белорусского лидера. Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным не сумел скрыть удовольствия от возможности «поучаствовать в интересном мероприятии»:

А. Лукашенко: Как вы говорили, завтра, если все будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии.

В. Путин: Поучаствуем – не просто побудем, активное участие.

А. Лукашенко: Поучаствуем, да, в этих мероприятиях.

Ранее влиятельное британское издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что Москва перенесла плановые ядерные учения с осени на февраль. Собеседники газеты расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.

И все это на фоне Мюнхенской конференции по безопасности, от участия в которой Москва демонстративно отказалась, назвав конференцию «трансатлантическим форумом, утратившим инклюзивность и объективность». Впрочем, многие комментаторы считают, что истинной причиной отказа было нежелание России отвечать на вопросы мирового сообщества относительно украинского кризиса. То, что именно Украина станет центральной темой дискуссий, дала понять прибывшая в Германию вице-президент США Камала Харрис:

«Сейчас мы имеем дело с беспокойством по поводу того, что происходит в Украине. Как член НАТО, мы всегда будем привержены принципу территориальной целостности и суверенитета. Я здесь для того, чтобы гарантировать, что во время наших дискуссий и дискуссий, которые я буду вести с другими нашими союзниками, мы продолжим оставаться в тесном контакте. И если Россия предпримет агрессивные действия, чтобы обеспечить тяжелые последствия для нее с точки зрения экономических санкций, которые мы обсуждали».

В Мюнхенской конференции примет участие и премьер-министр Грузии, все это время уклонявшийся от фиксирования собственной позиции относительно украинского кризиса. Интересно, что, комментируя в Twitter свое присутствие на форуме, глава грузинского правительства вновь предпочел обойтись общими фразами:

«Я рад принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая является действительно отличной площадкой для обсуждения традиционных и современных вызовов безопасности. Грузия поддерживает международное сообщество в стремлении продвигать общие ценности и идеалы, которые могут обеспечить повышение безопасности во всем регионе и за его пределами».

Пока премьер-министр Грузии старается придерживаться стратегии «нераздражения России», влиятельное американское издание The National Interest, специализирующееся на международной политике, отмечает, что Грузии, в случае успеха Владимира Путина в Украине, будет уготована такая же судьба. Как отмечает СМИ, «третье вторжение Владимира Путина в Украину не будет ни «Крымом», ни «Донбассом», оно будет массированным, жестоким и решительным наступлением. Оно (вторжение) будет ужасным, и навсегда изменит Европу. Появятся миллионы беженцев, начнутся перебои на энергетических рынках, по всей Европе и в США возникнут экономические кризисы».

«После этой войны Россия установит свое постоянное военное присутствие в Беларуси, и эти войска будут противостоять Польше и Литве. Потом она переключит свое внимание на Грузию», – пишет The National Interest.

По мнению западных аналитиков, Владимир Путин убежден, что вторжение в Украину станет для него минутой славы. И необходимо четко указать Путину на то, что угроза для России столь же огромна, как и их планы.