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Россию на Совбезе ООН призвали возобновить сделку по зерну

Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН 17 июля

На заседании Совета безопасности ООН по Украине в понедельник большинство стран призвали Россию возобновить зерновую сделку. Срок её действия истекал 17 июля, и Москва объявила, что пока не намерена продлевать своё участие.

«Россия шантажирует мир», – заявил на заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, действия российских властей «затрагивают жизни миллионов украинцев и ещё десятков миллионов людей по всему миру». В первую очередь, как отметил Кулеба, это касается жителей стран Африки и Азии, которые сталкиваются с угрозой роста цен на продукты питания и угрозой голода.

Заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский, в свою очередь, повторил доводы Москвы, что никакого прогресса в улучшении российского экспорта в период действия соглашения не происходило. Он также обвинил Украину в использовании «открытого морского гуманитарного коридора в качестве ширмы для совершения провокаций и атак против российских гражданских и военных объектов».

Во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами утверждал, что «Россия и без зерновой сделки готова безвозмездно поставлять зерно в нуждающиеся африканские страны». При этом Песков подчеркнул, что беднейшие страны Африки получили от сделки «меньше всего и меньше всех».

В ответ на заявления России, что за время действия зерновой сделки меньше всего поставок дошло до бедных стран, в ООН говорят, что соглашение принесло пользу этим государствам, так как помогло снизить цены на продукты по всему миру более чем на 20%. В целом, по сведениям международной организации, продукция была поставлена в 45 стран - 46% в Азию, 12% в Африку, 40% в Западную Европу, и 1% в Восточную Европу.

Украина и Россия входят в число крупнейших в мире экспортёров зерна и других продуктов питания, поэтому приостановка поставок может привести к росту цен на продовольствие во всё мире. По действовавшему с июля прошлого года соглашению Украина смогла экспортировать почти 33 миллиона метрических тонн кукурузы, пшеницы и других зерновых культур. Последнее судно покинуло Украину в рамках сделки утром в воскресенье.

Российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под действие западных санкций, введённых после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля прошлого года. Россия однако указала на возникшие для отправки её продукции на мировые рынки барьеры в виде ограничения на платежи, логистику и страхование.

Основные российские требования в связи с зерновой сделкой заключались в возобновлении поставок производимого на её территории аммиака через порт в Одессе, а также в повторном подключении государственного сельскохозяйственного банка Россельхозбанк к международной системе обработки банковских платежей SWIFT.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил глубокое сожаление по поводу решения России выйти из зерновой сделки и в связи с отзывом российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря. Гутерриш отметил, что ООН удалось создать специальный механизм платежей для Россельхозбанка через американский JP Morgan Chase & Co. Он также указал на посредничество в достижении договорённости с Еврокомиссией о подключении к SWIFT «дочки» российского банка. Одновременно Гутерриш дал понять, что все эти усилия прекратятся, поскольку выход России из черноморского соглашения также аннулировал и её пакт с ООН, связанный с экспортом российской сельхозпродукции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 июля о достигнутой в ходе телефонной беседы договорённости с Антониу Гутерришем о совместном поиске возможностей для дальнейших поставок зерна через порты в Черном море. Как следует из слов Зеленский, участие в этих усилиях могут принять все заинтересованные страны.

  • Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозилось из заблокированных Россией посла начала вторжения в Украину черноморских портов, была заключена летом прошлого года при содействии Турции и ООН. Соглашение продлевалось несколько раз. Последний раз – 17 мая.

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