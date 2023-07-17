Крымский мост вновь встал. Несмотря на заверения Москвы в том, что после прошлогодней атаки были предприняты все необходимые меры безопасности, два взрыва вывели из строя одну из секций сооружения. По официальной информации, в результате инцидента погибли двое граждан России. В Москве в ночной атаке с использованием морских беспилотников обвинили Киев и заявили о выходе из «зерновой сделки» до тех пор, пока не будут выполнены все российские условия соглашения.

Второй раз за неполный год Крымский мост вновь вышел из строя. В Москве заявляют о ночной атаке на сооружение, соединяющее аннексированный полуостров с Россией. Два взрыва повредили одну из секций моста. Сообщается, что в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, несовершеннолетняя девочка получила ранения. В российских спецслужбах заявляют об украинском следе. В частности, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост был атакован надводными дронами. В Киеве причастность к инциденту официально не подтверждают, однако дали понять: мост – «лишняя конструкция», подлежащая демонтажу:

«Соловей, родной брат, снова мост пошел поспать. P. S. Музыка — народная. Слова – СБУ».

В Службе безопасности Украины также отметили, что «с интересом наблюдают» за тем, как «один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки».

В Москве иронию не оценили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что «киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», а решения принимаются при участии США и Великобритании.

Зампред российского Совбеза и главный московский «ястреб» Дмитрий Медведев и вовсе призвал в ответ «взрывать» и «ликвидировать»:

«Мировой и наш собственный опыт показывают, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно».

Крымский мост является одновременно важнейшим звеном в цепочке снабжения российской армии в южных областях Украины, критически важным объектом инфраструктуры и символом российской аннексии полуострова. Результаты атаки вряд ли приведут к сокращению военных поставок, так как железнодорожное полотно не пострадало, а именно по нему проходит основное снабжение российских группировок. Но вот психологический эффект, безусловно, налицо. Обещания президента Путина, последовавшие после первой атаки на мост в октябре прошлого года, что Москва примет все необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобных диверсий, оказались лишь словами. Но в Кремле продолжают заверять сограждан: соответствующие службы будут оставаться бдительными.

«Все это делает киевский режим. Мы все будем работать и оставаться бдительными и сосредоточенными, чтобы не допустить повторения таких трагедий», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Меры безопасности, принятые после октябрьского инцидента, когда подрыв грузового автомобиля повредил три секции моста, значительно затруднили его использование – в летний сезон на въездах образовались такие пробки, что Владимиру Путину пришлось даже провести специальное совещание, на котором было предложено направлять туристов через оккупированные области Украины и использовать военные десантные корабли в качестве паромов. Теперь, после подтверждения уязвимости конструкции с моря, по мнению аналитиков, российским войскам придется усилить контроль, что неизбежно повлечет увеличения нагрузки на систему безопасности полуострова, чьи возможности и так не безграничны.

Примечательно, что атака на Крымский мост произошла ровно в день окончания действия «зерновой сделки». И если до этого в Москве намекали, что торг все еще уместен, то после такого удара по репутации у российского руководства попросту не осталось выбора. В Кремле поспешили заявить: продления не будет до тех пор, пока не будут выполнены все российские условия соглашения. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что атака никак не повлияла на решение Москвы:

«Нет. Никакой связи между этими событиями нет. Вы знаете, что еще до этого теракта позиция России была изложена президентом Путиным. Сделка по зерну приостановлена. Как только будет выполнена российская часть сделки, российская сторона незамедлительно возобновит выполнение этой сделки».

Впрочем, реакция главного посредника и бенефициара «зерновой сделки» – президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана говорит о том, что в Кремле не хотели идти на этот шаг:

«Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю, что мой друг Путин, президент Российской Федерации, хочет продолжения этого гуманитарного моста. Когда мы соберемся вместе в Турции в августе, у нас будет возможность обсудить все эти вопросы. Мы также поговорим о том, как мы можем действовать, чтобы проложить путь для отгрузки российского зерна и удобрений. Сегодня у нашего министра иностранных дел будет встреча с российским коллегой, и я надеюсь, что на этой встрече мы сможем быстро продолжить и возобновить зерновую сделку без перерыва. Может быть, тем временем мы сможем предпринять дальнейшие шаги посредством телефонного разговора с г-ном Путиным, не дожидаясь августа».

Запад решение Москвы приостановить участие в сделке осудил. Глава европейской внешней политики Жозеп Боррель считает, что вина за последствия такого шага целиком и полностью ложится на Россию:

«Мне очень неприятно говорить, что сегодня Россия отказалась продлить эту сделку. Это что-то очень серьезное, что создаст много проблем для многих людей во всем мире. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы сделать украинское зерно доступным для людей, которые в нем нуждаются. И я должен винить в этом решении Россию. Совершенно неоправданный, ставший орудием, голод».

В сущности, Россия своим решением отзывает гарантии безопасности судоходства и закрывает морской гуманитарный коридор. Москва также восстанавливает режим «временно опасного района» в северо-западной акватории Черного моря. Что касается Совместного координационного центра в Стамбуле, то он будет расформирован. В Москве подчеркивают: возобновление действия коридора может произойти лишь после выполнения всех требований России о смягчении санкций, касающихся российского сельскохозяйственного экспорта.

Впрочем, в Киеве уже заявили, что, несмотря на решение Москвы, Украина продолжит экспорт зерна. В заявлении президента Владимира Зеленского говорится, что Россия, остановив свое участие, срывает договоренности с генсеком ООН и президентом Турции. Киев же ни о чем с Москвой не договаривался и готов исполнять свои обязательства. В украинском руководстве уверены: заинтересованные стороны вполне могут обеспечить безопасность зернового коридора и без участия Москвы.

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