Русская православная церковь не намерена отменять Царский крестный ход

Администрация Свердловской области ведет переговоры с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, который заявил, что пойдет вместе с другими верующими на традиционный крестный ход в память об убийстве семьи последнего российского императора в июле 1918 года. Ранее власти региона не согласовали мероприятие из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В конце прошлой недели губернатор Евгений Куйвашев заявил, что традиционный крестный ход в "Царские дни" в этом году проводиться не будет. Это решение он объяснил ростом заболеваемости COVID-19 и появлением нового штамма вируса в регионе. Губернатор опубликовал в инстаграме фотографию с шествия, которое проходило в прошлом году, и указал, что многие его участники были без масок и не соблюдали дистанцию. Есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после "Царских дней", отметил Куйвашев.

В РПЦ заявили, что отказ губернатора согласовать крестный ход, не значит, что он исчез. Он просто не имеет статуса согласованного мероприятия. "Люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или „козьими тропами“? Это покажет время. Я однозначно пойду", — подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В прошлом году в Царском крестном ходе участвовали около 10 тысяч человек, годом ранее на него собрались более 60 тысяч верующих.

Его участники проходят по двадцатикилометровому маршруту, которым в 1918 году провезли останки убитых членов семьи Николая II и их приближенных: от Храма-на-крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.