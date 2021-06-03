РСЕ/РС требует отмены приказа Роскомнадзора о СМИ-«иноагентах»

"Приказ Роскомнадзора о порядке маркировки журналистских материалов так называемыми СМИ - "иностранными агентами" должен быть отменён, - считает Андрей Шарый, генеральный директор ООО "РСЕ/РС", представляющего в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода , - Этот приказ, как и другие положения российского законодательства об "иностранных агентах", нарушет нормы международного права, Конституцию РФ, закон о СМИ, противоречит принципам равной конкуренции на медиа-рынке и равного свободного доступа к информации".

Эти заявления сделаны на провёденном в рамках Санкт-Петербургского экономического форума деловом завтраке "ИноСМИ-иноагенты в России", организованном МИД РФ. Несмотря на название, большая часть встречи была посвящена критике законодательства США об "иностранных агентах" и мерах по ограничению российского информационного влияния в других западных странах, которые в Москве считают несправедливыми. Представители РСЕ/РС и делегации Европейского союза в Москве получили для своих реплик в общей сложности не более пяти-семи минут в самом конце мероприятия.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, хозяйка завтрака, сообщила, что российское законодательство о "СМИ-иноагентах" является зеркальным отражением действий правительства США "против российских журналистов в Америке". "Мы вынуждены действовать по принципу "Око за око", - отметила она. По мнению Захаровой, "журналисты, представляющие СМИ-иноагенты, не сталкиваются [в России] с ограничениями и пользуются теми же правами, что и все остальные работники этой сферы в России". Руководители РСЕ/РС и представители международных журналистских организаций неоднократно опровергали эту точку зрения, называя условия, в которых Радио Свобода действует в России, несопоставимыми с условиями работы телеканала RT и других проектов МИА "Россия сегодня" в США.

Российские власти штрафуют Радио Свобода, телеканал Настоящее Время и другие русскоязычные проекты РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ – "иностранных агентах". В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении РСЕ/РС вступившего в силу минувшей осенью приказа Роскомнадзора о жёстких правилах маркировки публикаций. Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет свыше 100 миллионов рублей. ООО "РСЕ/РС" обжалует принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения Тверским районным судом. В середине мая представители РСЕ/РС обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. Ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, как и накладываемые в отношении РСЕ/РС огромные штрафы, являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства, указано в исковом заявлении медиа-корпорации.