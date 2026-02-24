Руководители Европейского союза прибыли в Киев

В Киев в день четвёртой годовщины войны России против Украины прибыли глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Евркомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В Киеве в десятый раз с начала войны. Чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину в финансовом и военном отношении, [в том числе] в течение этой суровой зимы. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины», — написала фон дер Ляйен в сети Х.

Европейские гости встретятся с руководством Украины и примут участие в памятных мероприятиях по случаю четвёртой годовщины полномасштабной войны.

В свою очередь Великобритания утвердила дополнительный пакет поддержки Украины. Он включает 20 миллионов фунтов стерлингов на восстановление энергосетей и создание новых генерирующих мощностей. Ещё около шести миллионов фунтов направят на гуманитарную помощь жителям прифронтовых районов, эвакуацию и поддержку беженцев. 30 миллионов фунтов предусмотрены на проекты в сфере правосудия, говорится на сайте правительства Великобритании.

Отдельно отмечается участие страны в подготовке украинских специалистов. Великобритания занимается обучением медицинского персонала, а украинские лётчики начали обучение на британской авиабазе для получения квалификации инструкторов – это первый подобный случай.

Кроме того, Великобритания создала создала штаб численностью 70 человек в рамках формирования многонациональных сил для последующей их отправки на территорию Украины.

Бюджет штаба составляет 200 миллионов фунтов, средства выделены из государственного бюджета. В январе, британское Минобороны сообщало, что эти средства пойдут на модернизацию техники, систем связи, закупку средств защиты от беспилотников и другое оборудование, а также на общую подготовку к развертыванию контингента.

