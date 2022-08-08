RUSI: в российском оружии преобладают иностранные микрочипы

Сотрудники и партнеры британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) выяснили, что в оружии, которое Россия использует против Украины, преобладают микрочипы иностранного производства. Об этом говорится в докладе RUSI.

Команда RUSI исследовала 27 видов российского оружия, оставленного на территории Украины после нападения на нее России, – от крылатых ракет до систем противовоздушной обороны. Внутри них RUSI обнаружил как минимум 450 уникальных микроэлектронных компонентов иностранного производства.

Более 70% из них были произведены американскими компаниями. Производители микроэлектроники заявили, что соблюдают санкции, введенные против России в ответ на ее вторжение в Украину, и остановили экспорт своих товаров в Россию, в том числе для предметов невоенного назначения.

Однако проанализировав почти миллион поставок микроэлектроники в Россию с 2017 по 2022 год, RUSI выяснил, что часть западных компонентов была произведена или поставлена третьими странами. Так, главным экспортером микроэлектроники в Россию оказался Китай, в лидерах значатся также Малайзия и Таиланд.

Авторы доклада надеются, что понимание того, как Россия обходит санкции, чтобы импортировать важнейшие технологии, поможет странам действовать сообща в попытке помешать ей заменять свои «орудия военной агрессии».