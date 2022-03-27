Руслан Геремеев, фигурировавший в деле Немцова, воюет в Мариуполе

Офицер МВД из Чечни Руслан Геремееев, которого соратники Бориса Немцова называют одним из возможных организаторов убийства оппозиционного политика, воюет в Украине, принимая участие в штурме города Мариуполь.

Видео с Геремеевым и другими бойцами из Чечни опубликовал в телеграме глава Чечни Рамзан Кадыров. Утверждается, что на нем чеченские бойцы поднимают флаг над административным зданием в Мариуполе. «Мой дорогой БРАТ Руслан Геремеев «Добрый» всегда доводит порученное дело до конца. Ему был определен самый сложный участок в Мариуполе и задачей командир справился на пять с плюсом»? – пишет Кадыров.

В какой должности и звании сейчас Геремеев, не сообщается. Ранее он был майором, командиром роты батальона МВД «Север».

Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года. В ходе следствия, после ареста по подозрению в причастности в убийстве нескольких уроженцев Чечни, в том числе бывших офицеров, следователи хотели допросить также и Геремеева, однако, как утверждается, не нашли его. В суд по вызову он не явился. Официально организатором убийства был признан бывший водитель Геремеева, однако родные и соратники Немцова неоднократно утверждали, что эту роль сыграл сам Геремеев. О его местонахождении до появления поста Кадырова ничего не было известно.

Бои за Мариуполь ведутся с конца февраля. Город в осаде. Покинувший его мэр Вадим Бойченко рассказал в интервью информационному агентству УНИАН, что город по-прежнему под контролем Вооруженных сил Украины, а российские войска контролируют окраины. «Город в кольце, и кольцо, естественно, сжимается», – сказал он. Он также назвал действия российских войск «геноцидом», обвинив их в планомерном уничтожении города и убийствах мирных жителей. По российским данным, идут уличные бои, и большая часть города уже под контролем российской армии и отрядов сепаратистов «ДНР». Кадыров активно сообщает о действиях в Мариуполе своих подчиненных.