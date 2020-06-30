Кадыров предложил, чтобы Путин был президентом пожизненно

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом России. Он заявил об этом во время совещания с чиновниками по голосованию по "путинским" поправкам к Конституции.

"Я всегда говорил, мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим. Сегодняшняя Чеченская республика – такого никогда у нас в истории не было, поэтому мы сегодня живем в правовом государстве в Российской Федерации. Мы граждане этой великой страны", – заявил он.

Кадыров отметил, что любая из поправок к Конституции не вносится просто ради изменений – это делается "ради усиления государственной позиции, чтобы сохранить государство и Конституцию". Глава Чечни не уточнил, что одна из поправок касается обнуления президентских сроков Путина и позволит ему и дальше избираться президентом, если он будет выигрывать выборы.

"Я всем своим родным и близким говорил и говорю: все мы должны выйти и проголосовать за поправки. Если кто-то не вышел со своей семьей проголосовать за поправки, ему безразлично, что будет завтра с его детьми, – сказал он. – Мы должны укрепить семейный институт. Конституция дает нам возможность воспитывать наших детей по линии развития патриотизма, духовности, физически и интеллектуально. Что нам еще нужно?"

Весной 2018 года Рамзан Кадыров уже выступал с заявлением, что Путину нужно предоставить право быть президентом больше двух сроков. "Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы", – сказал тогда Кадыров.

Через месяц, в апреле 2018 года, в парламенте Чечни заявили, что готовы внести в российскую Госдуму законопроект о поправке к Конституции, которая позволила бы одному и тому же лицу занимать пост президента России не два, а три срока подряд.

Владимир Путин находится у власти в России с 2000 года. Он дважды избирался президентом в 2000-е годы: в 2000 и 2004 годах. Тогда президентский срок в России составлял четыре года.

В 2008 году Путин и тогдашний глава правительства провели "рокировку": президентом стал Медведев, а Путин занял пост главы правительства.

В 2012 году Путин пошел на третий срок: в том же году срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет. В 2018 году он стал президентом в четвертый раз и, если поправка об обнулении будет принята, сможет пойти на выборы также в 2024-м и в последующие годы.

Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня, официальное назначено на 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить в Конституцию упоминание бога и запретить "умалять подвиг защитников Отечества" – всего 206 поправок и уточнений.