РДК предложил встречу губернатору Гладкову. Тот согласился - в другом месте

Воюющий на стороне Украины Русский добровольческий корпус 4 июня разместил в телеграм-канале видео с подписью: «Снова на родной земле».

Также в этом сообщении отмечается, что «передовая штурмовая группа РДК и ЛСР (Легион «Свобода России». – РС) заходит с боями в пригород Шебекино Белгородской области. На записи, как отмечает «Медуза», показаны люди в камуфляже, которые передвигаются по населенному пункту. Когда и где была сделана съемка, не уточняется.

В другом размещенном в воскресенье в телеграм-канале РДК посте содержится обращение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Ему предлагают передать двух «пленных русских солдат» в обмен на личную встречу в «стенах храма в Новой Таволжанке». На видео показывают предполагаемых пленных.

Гладков незадолго до предложенного РДК времени встречи опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором, назвав бойцов РДК «убийцами» и «фашистами», фактически согласился на нее, но не в Новой Таволжанке, а на пограничном переходе Шебекино. По словам Гладкова, пленных, скорее всего, убили, но если они все же живы, он согласен на встречу. Тем самым он де-факто признал людей, показанных на видео РДК, российскими военнопленными.

Также Гладков подтвердил факт боев в Новой Таволжанке - это село в Белгородской области неподалеку от границы с Украиной.

В свою очередь, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, близкий к легиону «Свобода России», публикует карту боев на российской территории с утверждением, что бойцы РДК и ЛСР уже контролируют четыре населенных пункта. Независимых подтверждений этого пока нет.

Ранее 4 июня власти Белгородской области и российские провоенные телеграм-каналы сообщали лишь об обстрелах в регионе. «Шебекинский округ под обстрелом... Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания...» – написал в соцсетях Вячеслав Гладков. Среди прочего он сообщил об обстреле села Муром в Шебекинском районе и повреждении снарядами крыши четырехэтажки в Новой Таволжанке.

В воскресенье Гладков также написал в телеграм-канале, что над Белгородом сработала система ПВО, и призвал «временно покинуть дома» жителей приграничных населенных пунктов.

Одновременно 4 июня появилась информация о том, что участие в одном из рейдов в Белгородскую область, совместно с РДК, подтвердил Польский добровольческий корпус, тоже воюющий на стороне Украины. О видео, снятом в приграничном российском регионе и размещенном в телеграм-канале Польского корпуса, сообщает, в частности, агентство УНИАН. Дата и место съемки неизвестны. Но отмечается, что речь идет о событиях 22 мая.