Ряд западных журналистов лишён аккредитации из-за работы в Херсоне

Ряд журналистов западных СМИ лишён аккредитации в Украине из-за нарушения установленных властями правил работы в зоне боевых действий. Об этом сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины.

Как сказано в записи на его официальной странице в фейсбуке, некоторые представители СМИ, "игнорируя имеющиеся запреты и предостережения", вели "информационную деятельность в городе Херсон ещё до завершения стабилизационных мероприятий", что было расценено как грубое нарушение требований военных властей. В Генштабе не назвали конкретные медиа, журналистов которых лишили аккредитации.

Издание "Детектор медиа" утверждает, что разрешение на работу отменили по меньшей мере шести журналистам съемочных групп, в том числе CNN и SkyNews. Об этом же сказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. В репортажах этих СМИ было показано, в частности, как жители Херсона радостно приветствуют первых украинских военных, вошедших в город.

Херсон перешёл под контроль украинских войск 11 ноября - после российской оккупации, которая продолжалась более полугода. Уже в первый день ряд западных СМИ передавал репортажи из города. В Херсоне работали не только зарубежные, но и украинские журналисты, в частности из телекомпаний Суспільне и Hromadske. При этом официально там ещё не завершены так называемые стабилизационные мероприятия. По сообщениям украинских властей, гуманитарная ситуация в самом городе и окрестностях остаётся сложной. Украинские специалисты начали работы по восстановлению инфраструктуры и разминированию территорий. Введён комендантский час.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в освобождённых районах Херсонской области задокументированы более 400 военных преступлений, предположительно совершённых российскими войсками. Ранее украинские власти сообщили об обнаружении пыточных камер в городе Снигирёвка Николаевской области, который российские военные оставили 8 ноября.