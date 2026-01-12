Рютте: удар «Орешником» - попытка заставить НАТО отказаться от Украины

Совет безопасности ООН 12 января обсуждает применение российской армией баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Львовской области Украины на прошлой неделе. Заседание созвано по просьбе Киева. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал применение «Орешника», способного нести ядерные боеголовки, угрозой европейской безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник в ходе визита в Хорватию заявил, что удар «Орешником», как и атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру - это сигнал со стороны Москвы странам НАТО с целью заставить их отказаться от поддержки Украины. «Но мы не откажемся», - подчеркнул Рютте, отметив, что «Украина испытывает огромное давление в условиях суровой зимы» и поддержка союзников для неё сейчас «важна как никогда».

Удар по Львову стал вторым в ходе войны боевым применением «Орешника» - ракеты, развивающей гиперзвуковую скорость и за счёт этого малоуязвимой для ПВО. И в этот раз, как и при предыдущем ударе по Днепру, никто не погиб, однако поражённому объекту, как признали власти, был нанесён ущерб.

Минобороны России в понедельник заявило, что в

результате массированного удара с применением комплекса «Орешник» в ночь на 9 января был «выведен из строя» Львовский государственный

авиационно-ремонтный завод, на котором, как утверждается, осуществлялся ремонт авиационной техники и производились ударные беспилотники. Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что удар был нанесён по заводу, а не по газохранилищу, как писали некоторые провоенные паблики ранее.