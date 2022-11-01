С начала мобилизации погибли более ста призванных на фронт россиян 

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на 2 ноября. Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле. В ООН заявили, что прекращение движения судов – это временная мера.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что организация продолжит досмотр судов в рамках зерновой сделки. Он подчеркнул, что, поскольку Россия не прекратила, а лишь приостановила свое участие в сделке, ООН в сотрудничестве с Турцией и Украиной «продолжает реализовывать инициативу». Отмечается, что во вторник было проведено 36 инспекций судов, находящихся в турецких водах.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, за два дня после выхода России из зерновой сделки по гуманитарному коридору прошли 17 судов. Два из них направились в украинские порты под загрузку. За три месяца с момента заключения соглашения 422 судна экспортировали около 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

Ранее 1 ноября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Российская сторона утверждает, что в ходе разговора Путин рассказал президенту Турции о причинах решения приостановить зерновую сделку. По мнению российского президента, зерновой коридор использовался для атаки по Севастополю в аннексированном Крыму, а украинская сельхозпродукция якобы поступает не туда, куда предполагалось по условиям соглашения.

Путин сказал Эрдогану, что Россия готова вернуться в сделку после расследования удара по севастопольскому порту и гарантий безопасности со стороны Украины. Эрдоган, в свою очередь, по итогам разговора выразил уверенность, что сделка может быть возобновлена «при помощи конструктивного подхода».

Кроме того, телефонные переговоры по поводу зерновой сделки провели главы Минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Алексей Резников, а также министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. В ходе разговора Акар заявил, что соглашение в значительной степени способствовало разрешению глобального продовольственного кризиса. По его словам, «все проблемы могут быть решены путем сотрудничества и диалога». Кроме того, Акар отметил, что черноморский коридор «намного быстрее и удобнее» для перевозки зерна, чем наземный маршрут.

29 октября Россия приостановила свое участие в соглашении о вывозе из Украины зерна через украинские черноморские порты. Это решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты. В Лондоне эти утверждения отвергли, а в Киеве заявили, что Москва лишь искала повод для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.

На 31 октября ООН, Турция и Украина согласовали движение 16 судов по Черному морю, договоренности были достигнуты без участия России. Стороны также договорились о проведении инспекций на 40 судах, выходящих из портов Украины. В СКЦ добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах.

В этот же день Минобороны России сообщило о приостановке движения по гуманитарному коридору «до прояснения обстоятельств украинской атаки против кораблей в Севастополе». В ведомстве добавили, что движение судов по коридору «является недопустимым, так как Украина использует его для ведения боевых действий против России».