С начала года 515 человек попросили политическое убежище в Грузии

За первые шесть месяцев 2023 года с просьбой о предоставлении убежища к грузинским властям обратились 104 гражданина Украины, 93 иранца, 72 гражданина Турции, 49 россиян, 17 граждан Индии, а также граждане нескольких других государств. Всего за полугодие зарегистрировано 515 соискателей убежища, сообщает МВД страны.
По данным ведомства, во втором квартале текущего года число соискателей несколько сократилось - 224 человека по сравнению с первыми тремя месяцами – 291.
В 2022 году было зарегистрировано 1473 заявлений о предоставлении убежища.
За шесть месяцев текущего года статус беженца получили лишь четыре россиянина, три гражданина Бангладеша, гражданство еще одного не называется. Гуманитарный статус выдали 85 гражданам Украины, трем гражданам Казахстана, одному гражданину Ирака.
Согласно грузинскому законодательству, окончательное решение о предоставлении убежища принимает суд по представлению прокуратуры страны.
При этом сама Грузия находится на одном из первых мест в мире по числу просителей убежища в ЕС. В 2022 году с запросом на временное убежище в Европейском союзе обратились 25935 граждан Грузии. Это на 108%, больше, чем в 2021 году.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину покинули, сотни тысяч граждан. Первая волна отъездов случилась вскоре после начала войны – в феврале и марте 2022 года. Она была вызвана несогласием многих россиян с политикой Кремля и ужесточившимися политическими репрессиями. Вторая волна эмиграции началась в сентябре прошлого года, когда президент Владимир Путин объявил мобилизацию россиян на войну в Украине. Тогда Россию стали покидать мужчины призывного возраста, многие – вместе с семьями.
- Частыми направлениями для эмиграции россиян стали Грузия, Армения, страны Центральной Азии и Евросоюза.