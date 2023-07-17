С начала года 515 человек попросили политическое убежище в Грузии

За первые шесть месяцев 2023 года с просьбой о предоставлении убежища к грузинским властям обратились 104 гражданина Украины, 93 иранца, 72 гражданина Турции, 49 россиян, 17 граждан Индии, а также граждане нескольких других государств. Всего за полугодие зарегистрировано 515 соискателей убежища, сообщает МВД страны.

По данным ведомства, во втором квартале текущего года число соискателей несколько сократилось - 224 человека по сравнению с первыми тремя месяцами – 291.

В 2022 году было зарегистрировано 1473 заявлений о предоставлении убежища.

За шесть месяцев текущего года статус беженца получили лишь четыре россиянина, три гражданина Бангладеша, гражданство еще одного не называется. Гуманитарный статус выдали 85 гражданам Украины, трем гражданам Казахстана, одному гражданину Ирака.

Согласно грузинскому законодательству, окончательное решение о предоставлении убежища принимает суд по представлению прокуратуры страны.

При этом сама Грузия находится на одном из первых мест в мире по числу просителей убежища в ЕС. В 2022 году с запросом на временное убежище в Европейском союзе обратились 25935 граждан Грузии. Это на 108%, больше, чем в 2021 году.