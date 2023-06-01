Лиза Ясько рассказала, что у нее есть ребенок от Михаила Саакашвили

32-летняя депутат Верховной рады Украины Елизавета (Лиза) Ясько объявила, что стала мамой. Из текста, опубликованного в социальной сети, можно сделать вывод, что отец ребенка – заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ясько не уточнила, когда именно малыш родился, а также его пол и имя. Из сообщения понятно лишь, что ребенок появился на свет во время войны, пишет агентство УНИАН.

«Никогда не могла представить, что мой ребенок родится в этих страшных реалиях войны для нашей страны», – поделилась она.

Также в сообщении она пожаловалась на то, что ей тяжело, ведь она заменяет малышу и папу и маму, как и многие другие украинские женщины.

«Никогда не могла представить, что отец ребенка не будет свободен и здоров в важные моменты, которые мы планировали вместе… Мой ребенок – моя любовь. Для отца наш ребенок – это украинские корни и украинское продолжение, о котором он так мечтал и хотел, гордился своим украинским гражданством», – написала Ясько.

Об отношениях Ясько и Саакашвили стало известно сразу после ареста политика 1 октября 2021 года. Для бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс это стало неожиданностью. У Саакашвили и Рулофс двое сыновей – Эдуард и Николоз.

В конце декабря 2021 года Саакашвили в обращении из Руставской тюрьмы рассказал о своей внебрачной дочери – Элис Марии Саакашвили. Мать ребенка – известная грузинская певица Софо Нижарадзе.

О том, что дочь от Саакашвили родила и Лиза Ясько, ранее сообщал грузинский телеканал «Имеди».