Саакашвили: власти Грузии «позорят грузин в глазах украинцев»

В понедельник в Тбилисском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу о превышении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили служебных полномочий 7 ноября 2007 года.

Бывший президент Грузии, практически ничего не сказав по сути обвинений, выступил с рядом громких политических заявлений, в первую очередь касающихся войны в Украине.

По его словам "если пророссийские власти Грузии не будут свергнуты" в ближайшее время, нынешнее поколение грузин "навсегда войдёт с клеймом позора в историю Украины".

"Если мы не сможем сейчас мобилизоваться, Грузия погибнет" - предупредил Саакашвили и тут же пояснил: "сколько бы мы не говорили украинцам, что нынешние власти не отражают мнения грузинского народа, украинцы нам не поверят".

Михаил Саакашвили, как и его партия "Единое национальное движение" (ЕНД) убеждены: "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили, правящая в стране с 2012 года, не только не помогает Украине, но "сделали ставку на победу России".

Саакашвили назвал премьера, членов правительства и парламентского большинства «рабами и агентами Путина», а себя – «личным пленником» президента РФ.

Экс-президент впервые озвучил число грузин, воюющих в Украине: 2000 добровольцев, в том числе бывших военнослужащих. Четверо из них уже погибли под Киевом и в Мариуполе.

Для "освобождения Грузии от позорной коррумпированной клики" Михаил Саакашвили призвал соотечественников "сплотиться, выходить на демонстрации и не боятся полиции". Саакашвили выразил уверенность, что после "неминуемого поражения" РФ в Украине, Абхазия и Цхинвали (Южная Осетия) будут "возвращены", а территориальная целостность Грузии – восстановлена.

После этих слов подсудимый вышел из зала при полном молчании судей. Такое поведение формально является оскорблением суда, но экс-президент именно так и поступает в ходе каждого заседания. Судьи, однако, не перебивают его и не подвергают санкциям, поскольку, несмотря на заключение, Михаил Саакашвили остаётся влиятельной оппозиционной фигурой Грузии, отмечает Радио Свобода.