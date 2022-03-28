Новости
Саакашвили: власти Грузии «позорят грузин в глазах украинцев»
В понедельник в Тбилисском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу о превышении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили служебных полномочий 7 ноября 2007 года.
Бывший президент Грузии, практически ничего не сказав по сути обвинений, выступил с рядом громких политических заявлений, в первую очередь касающихся войны в Украине.
По его словам "если пророссийские власти Грузии не будут свергнуты" в ближайшее время, нынешнее поколение грузин "навсегда войдёт с клеймом позора в историю Украины".
"Если мы не сможем сейчас мобилизоваться, Грузия погибнет" - предупредил Саакашвили и тут же пояснил: "сколько бы мы не говорили украинцам, что нынешние власти не отражают мнения грузинского народа, украинцы нам не поверят".
Михаил Саакашвили, как и его партия "Единое национальное движение" (ЕНД) убеждены: "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили, правящая в стране с 2012 года, не только не помогает Украине, но "сделали ставку на победу России".
Саакашвили назвал премьера, членов правительства и парламентского большинства «рабами и агентами Путина», а себя – «личным пленником» президента РФ.
Экс-президент впервые озвучил число грузин, воюющих в Украине: 2000 добровольцев, в том числе бывших военнослужащих. Четверо из них уже погибли под Киевом и в Мариуполе.
Для "освобождения Грузии от позорной коррумпированной клики" Михаил Саакашвили призвал соотечественников "сплотиться, выходить на демонстрации и не боятся полиции". Саакашвили выразил уверенность, что после "неминуемого поражения" РФ в Украине, Абхазия и Цхинвали (Южная Осетия) будут "возвращены", а территориальная целостность Грузии – восстановлена.
После этих слов подсудимый вышел из зала при полном молчании судей. Такое поведение формально является оскорблением суда, но экс-президент именно так и поступает в ходе каждого заседания. Судьи, однако, не перебивают его и не подвергают санкциям, поскольку, несмотря на заключение, Михаил Саакашвили остаётся влиятельной оппозиционной фигурой Грузии, отмечает Радио Свобода.
Другие новости дня
Немецкий министр: «Страны G7 не будут платить за российский газ в рублях»
Страны "группы семи" (G7) не намерены удовлетворять требование России об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек.
По его словам, все его коллеги из стран "семёрки" согласились с тем, что требование является нарушением существующих контрактов, предусматривающих оплату в долларах или евро.
Из стран "семёрки" крупнейшими потребителями российского газа являются Германия и Италия. На вопрос о том, что произойдёт, если Россия в ответ на отказ перестанет поставлять газ в ЕС, Хабек сказал: "Мы готовы к любым сценариям".
При этом представители ЕС неоднократно заявляли, что выступают против немедленного отказа от поставок российского газа, поскольку в краткосрочной перспективе заместить их нечем, и потребители, прежде всего промышленность, сразу же столкнутся с дефицитом.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" к 31 марта подготовить доклад об изменении валюты платежей за поставки газа в так называемые недружественные страны на рубли. До 31 марта правительство должно утвердить директиву о внесении изменений в действующие контракты между "Газпромом" и потребителями.
Путин заявил о том, что европейские страны, которые ввели санкции против России в связи с её вторжением в Украину, должны будут перейти в расчётах за газ на рубли, на прошлой неделе. Эта мера призвана поддержать курс рубля в условиях, когда значительная часть активов Центробанка заморожена.
Страны Запада, однако, не проявили готовности перейти в расчётах за российский газ на рубли. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, заявил, что это не предусмотрено действующими контрактами, где валютой платежей указаны евро или доллары. Словенский премьер Янез Янша высказался ещё более резко, заявив, что в Европе не знают, как выглядят рубли.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что в случае, если страны Запада откажутся платить за газ в рублях, Россия точно не будет поставлять топливо бесплатно.
В данный момент, по сообщениям "Газпрома", он в полном объёме, в соответствии с заявками потребителей, поставляет газ в страны ЕС, в том числе через территорию Украины.
Абхазский Нацбанк рекомендует использовать карты «МИР» и «АПРА»
Абхазский Нацбанк рекомендует жителям и гостям самопровозглашенной республики использовать карты российской национальной платежной системы «МИР», а также карты «абхазской национальной платежной системы» – «АПРА».
В заявлении ведомства говорится, что использовать «МИР» и «АПРА» следует «во избежание возможных проблем с обслуживанием банковских карт международных платежных систем» – Visa и MasterCard.
«Все карты платежной системы «МИР», выпущенные российскими банками, обслуживаются на территории Республики Абхазия без ограничений. Держателям российских национальных банковских карт «МИР» доступны операции в банкоматах, а также оплата за товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях страны», – сказано в заявлении.
Как сообщалось ранее, платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу с российскими банками из-за украинской войны. Российские карты «МИР» при этом можно использовать лишь в нескольких странах мира – в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, ОАЭ, на Кипре, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
За 5 лет «безвиза» граждане Грузии осуществили более 1.5 млн визитов в ЕС
За пять лет с начала действия безвизового режима с ЕС, более миллиона граждан Грузии осуществили в страны Европы более полутора миллионов визитов. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства. Премьер поздравил жителей Грузии с пятилетием введения безвизового режима между Грузией и ЕС, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня – пятилетие с момента введения безвизового режима с ЕС, поэтому всех поздравляю с этой значительной датой. Мы, всё правительство очень много работали для этого. Хочу поблагодарить всех, кто внес в клад в достижение этого результата.
Тут же хочу напомнить населению, что этот процесс мы начали в 2013 году, когда нам был передан план действий по безвизовому режиму. Правительство провело интенсивную работу, и этот процесс мы завершили в декабре 2015 года.
ЕС посчитал сделанное удовлетворительным и после этого, приблизительно через год визовый режим был снят, и наши граждане отправляются в страны ЕС без виз», — сказал Гарибашвили.
В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза (максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода).
Российская «Новая газета» не будет выходить «до конца спецоперации»
Редакция "Новой газеты" заявила, что приостанавливает выпуск издания на бумаге, на сайте и в соцсетях - как говорится в сообщении, "до окончания специальной операции на территории Украины".
В понедельник издание получило второе по счёту предупреждение Роскомнадзора. После него ведомство имеет право обратиться в суд с ходатайством об отзывы у "Новой газеты" лицензии СМИ. Оба предупреждения связаны, как утверждается, с нарушением законодательства об "иноагентах".
После российского вторжения в Украину "Новая газета" оставалась одним из немногих неподконтрольных Кремлю СМИ, которые продолжали работу в России и избежали блокировки. Издание приняло решение соблюдать цензурные ограничения, в частности не употреблять слово "война", а заменять его на "спецоперация" в скобках. Однако газета не перестала писать о событиях в Украине, широко разошлись, например, репортажи Елены Костюченко из Одессы, Николаева и Херсона.
Главным редактором "Новой газеты" является лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. На днях он заявил, что выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль с целью выручить средства на помощь украинским беженцам.
Письмо Муратова подписчикам в связи с приостановкой выпуска газеты опубликовал бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "Мы с вами продержались 34 дня в условиях «специальной операции», в условиях военной цензуры. И мы работали. В местах проведения боевых действий, в приграничных районах. Мы оценивали потери и разрушения. Пытались понять – как наш народ допустил сразу две войны: в Украине захватническую, а в России, у нас дома, почти гражданскую... Мы вместе пережили самые трагичные дни в нашей истории. Бесследно это пройти не могло" - пишет Муратов.
После российского вторжения в Украину 24 февраля российские власти заблокировали сайты множества независимых российских и зарубежных изданий, в том числе Радио Свобода и его проектов, DW, Би-би-си, "Медузы" и так далее. Телеканал "Дождь" после блокировки объявил о приостановке работы, радио "Эхо Москвы" закрылось. Против нескольких журналистов также были возбуждены уголовные дела по новому закону о так называемых фейках о действиях российской армии.
В России заблокировали сайты служб Радио Свобода в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане
Роскомнадзор заблокировал в России сайты служб Радио Свобода в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане – Радио Азаттык, Радио Озоди и Радио Азатлык, следует из реестра "Роскомсвободы", отслеживающей заблокированные ресурсы.
Доступ к трем русскоязычным сайтам Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ от 26 марта.
В реестр запрещенных СМИ внесли также сайт екатеринбургского издания It’s My City. Официальная формулировка – распространение "недостоверной информации о спецоперации в Украине". Точные причины блокировки, как говорится в сообщении в телеграм-канале издания, пока не известны.
С 24 февраля 2022 года, когда российские власти начали вооруженное вторжение в Украину, в России были заблокированы Настоящее Время, Радио Свобода, Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь" принял решение приостановить работу. Радио "Эхо Москвы" было ликвидировано, томское агентство ТВ2 решило прекратить работу.
Журналисты нашли ещё одну яхту, которая может принадлежать Путину
Журналисты "Полигон-медиа" опубликовали расследование, в котором утверждается, что президенту России Владимиру Путину принадлежит как минимум шесть яхт. Одна из них 32-метровая "Нега" – для отдыха в Ленинградской области и путешествий по Русскому Северу.
Журналисты установили, что на яхте "Нега" Путин посещает монастырь на острове Коневец на Ладожском озере. Судно принадлежит группе компаний, которая обслуживает многие объекты, связанные с Путиным. Среди них – вилла Селлгрена, курорт "Игора" и дворец на мысе Идокопас в Краснодарском крае. Эта группа компаний управляется акционерами банка "Россия", ключевой собственник которого – друг президента Юрий Ковальчук.
Также, по данным расследователей, на аффилированное с владельцем яхты юридическое лицо зарегистрирована авиакомпания. У неё в парке бизнес-джеты Falcon, один из которых входит в состав лётного спецотряда "Россия", и дорогие вертолёты. Авиакомпанией якобы пользуются друзья Путина.
Яхта "Нега" построена в мае 2013 года. На борту могут находиться десять пассажиров и до четырёх членов экипажа. Яхтой такого же проекта пользовался бывший президент Дмитрий Медведев. Стоимость его судна "Фотиния" оценивалась в 11 миллионов долларов. Журналисты предполагают, что "Нега" стоила столько же. В июне 2013 года яхту задекларировала компания с Британских Виргинских островов Bawaria Group Ltd.
В конце 2013 года яхта покинула Россию, и в апреле 2014 года ее вновь внесли в базу таможенной службы как импортируемый товар. Поставщик — финская компания Kotka Yacht Store, которая занимается хранением и обслуживанием яхт.
"Нега" пропала с радаров осенью 2021 года. Последнее зафиксированное место стоянки судна в Кронштадте. Сейчас судна нет в бухте. Возможно, яхта находится на ремонте в Финляндии. Ее обслуживанием раньше занималась та же компания, в ангаре у которой сейчас стоит яхта Медведева.
Deutsche Welle внесена в реестр СМИ–«иноагентов»
Минюст России внес немецкое издание Deutsche Welle (DW) в реестр СМИ-"иноагентов". Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
В начале февраля Министерство иностранных дел России объявило о "первом этапе ответных мер" на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.
Москва прекратила спутниковое и иное вещание на территории России, отозвала аккредитации сотрудников российского бюро DW и закрыла корреспондентский пункт DW в России.
Гендиректор DW Петер Лимбург тогда заявил, что, если телерадиокомпания покинет Россию, то будет еще более активно освещать события в этой стране.
"Мы не будем просто игнорировать то, что происходит в России, мы будем сообщать. И будем делать все больше и больше", – сказал Лимбург.
Он назвал действия российских властей "чрезмерной реакцией". В МИД Германии, в свою очередь, сказали, что решение запретить вещание Deutsche Welle в России еще больше осложняет отношения РФ и ФРГ.
На прошлой неделе Минюст включил в список "иностранных агентов" газету "Троицкий вариант — Наука", благотворительный фонд "КАФ" и НКО "Друзья Балтики".
Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую даже минимальную сумму из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.
За десять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц. Нарушителей закона, которые продолжают свою деятельность без специальных маркировок, штрафуют на сотни тысяч рублей.
Всего в России "иностранными агентами" объявлены около 400 человек, СМИ и организаций.
Анонсированная оппозицией сессия югоосетинского парламента не состоялась
Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, анонсированная оппозицией, не состоялась.
«Парламентарии Южной Осетии не собрались на сессию. Как сообщили журналистам в парламенте республики, на понедельник не было запланировано заседание», – пишет агентство «Рес».
Провести сессию оппозиционеры требовали еще 25 марта вечером – после того, как экс-президент Эдуард Кокойты обнародовал скандальные видеокадры. На них запечатлено, как в кабинет главы ЦИК неоднократно проникают посторонние люди в нерабочее, ночное время, среди них и представители правящей партии в избиркоме. Самому Эдуарду Кокойты, а также экс-министру обороны Ибрагиму Гассеву, депутату от оппозиции Давиду Санакоеву и другим ЦИК отказал в регистрации.
На фоне прошедшего 25 марта у здания парламента стихийного митинга спикер Алан Тадтаев отверг возможность проведения внеочередного заседания.
«Я не собирал сессию, и вся ответственность за последствия этого собрания ляжет на плечи тех, кто провоцирует вот эти провокации», – сказал он.
Ранее Кокойты в беседе со сторонниками заявил: «Если к 12.00 в понедельник депутаты не получат законных ответов на свои обращения, то народу ничего не останется, кроме как выйти и спросить с власти».
Оппозиционеры заявляют, что злоупотребления в избиркоме ставят под вопрос легитимность президентских выборов, которые должны состояться 10 апреля.
В России начинает работу социальная сеть Rossgram
В России 28 марта начнёт работу новая российская социальная сеть Rossgram. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Уточнется, что с понедельника социальная сеть будет доступна для партнеров – СМИ, спонсоров, инвесторов, а затем расширит свою работу для блогеров и обычных пользователей.
В описании сказано, в Rossgram будут предусмотрены "все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта". Приложение будет работать на базах iOS и Android.
Ранее сообщалось, что создателем Rossgram является интернет-маркетолог Александр Зубов, который называет себя однокурсником создателя Telegram Павла Дурова. О скором запуске новой социальной сети объявили 14 марта, когда российские власти заблокировали Instagram.
В марте Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией по требованию Генпрокуратуры, подвергнув блокировке принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Согласно мотивировочной части судебного решения, Meta нарушает права россиян и угрожает конституционному строю Российской Федерации.
Правозащитник Павел Чиков со ссылкой на мотивировочную часть решения пишет, что в документе, в частности, отмечается, что
- в 2016 году в Instagram была размещена нацистская символика и аннотация книги Адольфа Гитлера "Моя Борьба" ;
- в 2020 году в Facebook был опубликован исламистский видеоролик и "картинки националистического толка, содержащие фашистскую свастику и лозунги".
Кроме того, Meta допускает нарушения международных документов в сфере защиты прав и дискриминирует российские государственные СМИ, в частности издания "Звезда", "Газета.Ру", "Лента.Ру" RT и Sputnik, говорится в решении суда.
Поводом для иска Генпрокуратуры России против Мeta стало изменение политики Facebook, которое разрешало пользователям на Украине призывать к насилию над русскими в контексте российской военной операции. Признании Meta экстремистской не распространяется на принадлежащей ей мессенджер WhatsApp.Из решения суда следует, что использование продуктов Meta при определенных обстоятельствах может быть незаконным, отмечает глава международной "Агоры" Павл Чиков.
Лавров: Москва настаивает на «денацификации» и «демилитаризации»
Украинские и российские делегации начнут новый раунд переговоров о мире сегодня вечером, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинской делегации сообщает, что, по всей вероятности, переговоры начнутся завтра и продлятся два дня, но возможно и дольше. В понедельник члены делегаций съезжаются в Стамбул, где пройдут переговоры.
Накануне канцелярия турецкого президента сообщила о договорённости президентов России и Турции об организации переговоров в Стамбуле: "В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул необходимость прекращения огня, а также скорейшего достижения мира между Россией и Украиной".
Ночью в очередном телеобращении президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Впереди новый раунд перегоров, мы стремимся к миру, незамедлительно... Наши цели очевидны - мир и восстановление нормальной жизни нашего государства как можно быстрее".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник подчеркнул, что ждать прорывов от переговоров пока не стоит, а глава МИД России Сергей Лавров сказал, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас была бы "контрпродуктивна". Москва, по его словам, будет готова к такой встрече уже после достижения договорённостей.
Лавров также сказал, что вопросы так называемой денацификации и демилитаризации Украины остаются для России принципиальными.
Накануне в интервью российским журналистам Зеленский сказал, что Украина не будет обсуждать эти вопросы, поскольку неясно, что это такое. При этом "денацификация", демилитаризация и признание Украиной аннексии Крыма и независимости "ДНР" и "ЛНР" были названы Путиным целями российской военной операции в Украине.
По словам Зеленского, Украина готова обсуждать вопрос о статусе русского языка (он предлагает увязать его со статусом других языков национальных меньшинств в Украине и с зеркальными мерами России), о нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины, а также предлагает России отвести войска на линию разграничения на 24 февраля и после этого вести переговоры о статусе Донбасса.
В Грузии от коронавируса скончались еще 12 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 12 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 720.
За сутки в стране выявили 229 новых случаев коронавируса. Накануне провели 5460 тестов: PCR-тестов – 1711, экспресс–тестов на антиген – 3749.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 4,19%, за последние 14 дней составляет 4,39%, за неделю – 3,43%.
Выздоровели еще 2993 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 646 545, выздоровевших – 1 621 396.
За сутки вакцинирован от коронавируса 201 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 853 264.
Гарибашвили: за митингом против повышения цен на топливо стояло «Нацдвижение»
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, за митингом против повышения цен на топливо, который прошел 27 марта, стояла оппозиционная партия «Единое национальное движение».
На заседании правительства глава Кабмина заявил, что на мировую экономику повлияли пандемия коронавируса и российское вторжение в Украину, что неизбежно отразилось и на Грузии, пишет СОВА.
«Вчера мы видели, что были организованы определенные митинги, за которыми стояло непосредственно «Национальное движение». Я понимаю, что наших граждан очень волнуют цены. Мы все заинтересованы в том, чтобы избавить граждан от повышения цен и давления, возникающего в этой связи.
На фоне экономического кризиса, вызванного пандемией, в ряде стран темпы инфляции превысили прогнозы. В США, например, зафиксирован рекордный показатель за 40 лет. Инфляция в Германии находится на 29-летнем максимуме. То же самое касается еврозоны в целом.
В нашей стране проблемой является инфляция, как и во многих других странах. Грузия не может быть исключением. То, что происходит в Америке, в Европе, коснется и нас.
Была пандемия, к которой добавилась война. Со времен Второй мировой войны в Европе не было войн такого масштаба. Естественно, это влияет на все и вся: на цены, на экономику, на инфляцию», – сказал Гарибашвили.
Отметим, что накануне участники митинга перекрыли дорогу в центральной части грузинской столицы, правоохранители задержали около десяти человек.
Перед убийством за Немцовым следили те же сотрудники ФСБ, что за Навальным
Журналистам The Insider, Bellingcat и Би-би-си удалось установить, что в течение года до убийства оппозиционного политика Бориса Немцова за ним следили сотрудники ФСБ, которые, вероятно, имели отношение к другим покушениям на жизнь оппозиционеров, включая Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу и Дмитрия Быкова.
Преследование Немцова началось сразу после того, как он стал активно лоббировать расширение санкций в отношении окружения Владимира Путина, а прекратилось 21 февраля, за несколько дней до того, как политика убили у стен Кремля, причём в последнюю поездку сотрудники ФСБ за ним уже не поехали, говорится в расследовании.
Судя по данным из базы бронирования билетов, за Немцовым следовали как минимум три сотрудника ФСБ – Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков.
Имена Валерия Сухарева и Николая Кривощекова упоминались в предыдущих расследованиях Bellingcat об отравлении оппозиционера Алексея Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова.
Расследование установило, что человек с паспортом на имя Валерия Сухарева следовал за Борисом Немцовым по меньшей мере в 13 поездках по России. Большинство путешествий Немцова – это регулярные поездки на поезде из Москвы, где жил оппозиционер, в Ярославль, где он был депутатом областной думы. Как минимум один раз к Сухареву присоединился другой предполагаемый оперативник ФСБ – Алексей Кривощеков. В последний раз Сухарев следил за Немцовым 17 февраля 2015 года – всего за 10 дней до убийства оппозиционера вблизи Кремля.
Валерий Сухарев, как считают расследователи, может работать в Службе по защите конституционного строя ФСБ – так называемой "2-й службе" по предотвращению внутриполитических угроз.
Остальные сотрудники, по данным Bellingcat, связаны с Институтом криминалистики ФСБ, в составе которого, как утверждали бывшие советские разведчики-перебежчики, есть секретная лаборатория ядов.
В случае с Навальным Сухарев не участвовал в физической слежке, но, как следует из данных биллинга мобильных телефонов, был на связи с оперативниками на месте, а также с более высокопоставленным сотрудником ФСБ. Всего расследователям известно об обмене между Сухаревым и членами группы почти 150 звонками и сообщениями.
В Кремле заявили, что российские власти не имеют отношения к тому, о чем говорится в расследовании. "Всё это похоже на очередную утку", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ФСБ не ответили на запрос Би-би-си.
- В 2014 году Борис Немцов был одним из организаторов маршей мира – против российской агрессии по отношению к Украине. Он добивался введения санкций в отношении окружения Путина.
- 20 марта 2014 года США опубликовали дополненный список санкций, в который среди прочего вошли тогдашние председатель Госдумы Сергей Нарышкин, начальник ГРУ Игорь Сергун, глава РЖД Владимир Якунин, директор ФСКН Виктор Иванов и бизнесмены — Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, а также Геннадий Тимченко, которых называли "кошельками Путина". Через 2 месяца после этого за Немцовым начинают следить сотрудники ФСБ.
- Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. По обвинению в убийстве политика были осуждены пять уроженцев Чечни, среди них бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера не считают убийство расследованным, поскольку заказчик преступления не установлен. Политическую ответственность за убийство они возлагают на президента Владимира Путина.
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года. После покушения он выжил (как и предположительно отравленные ранее Быков и Кара-Мурза). Согласно расследованию Bellingcat и партнёров, к отравлению причастны сотрудники ФСБ. Уголовное дело в России не было заведено.
Путин поручил к 31 марта потребовать от стран ЕС оплаты за газ в рублях
Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" к 31 марту подготовить доклад об изменении валюты платежей за поставки газа в так называемые недружественные страны на рубли.
Об этом сообщается на сайте Кремля. В поручении говорится, что правительство, Банк Росии и "Газпром" должны "реализовать комплекс мер" по изменению валюты платежей за газ и докладывать Путину о его реализации ежемесячно. До 31 марта правительство должно утвердить директиву о внесении изменений в действующие контракты между "Газпромом" и потребителями.
Путин заявил о том, что европейские страны, которые ввели санкции против России в связи с её вторжением в Украину, должны будут перейти в расчётах за газ на рубли, на прошлой неделе. Эта мера призвана поддержать курс рубля в условиях, когда значительная часть активов Центробанка заморожена.
Страны Запада, однако, пока не проявили готовности перейти в расчётах за российский газ на рубли. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, заявил, что это не предусмотрено действующими контрактами, где валютой платежей указаны евро или доллары. Словенский премьер Янез Янша высказался ещё более резко, заявив, что в Европе не знают, как выглядят рубли. О невозможности платить в рублях заявляют и представители компаний-потребителей, в частности итальянской Eni.
При этом неясно, как отреагируют европейские страны, получив от "Газпрома" требование платить в рублях. Несмотря на призывы ряда стран ЕС отказаться от российского газа уже сейчас, руководство Евросоюза и его крупнейших стран, таких как Германия, подчёркивает, что сейчас это практически невозможно, поскольку в краткосрочной переспективе заменить российский газ нечем - отказ от поставок приведёт не только к резкому росту цен, но и к остановке промышленного производства. При этом в ЕС разрабатывают планы по снижению энергетической зависимости от России, с тем, что через несколько лет ЕС теоретически сможет обойтись без российского топлива.
В данный момент, по сообщениям "Газпрома", он в полном объёме, в соответствии с заявками потребителей, поставляет газ в страны ЕС, в том числе через территорию Украины.
Heineken покидает Россию и передаёт бизнес другому владельцу
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken приостанавливает свою деятельность на территории России и передает свой бизнес другому владельцу в связи с российским вторжением на территорию Украины. Об этом говорится в сообщении компании.
До передачи новому владельцу все семь российских заводов, принадлежащих компании, будут продолжать работу. В Heineken также подчеркнули, что при любых обстоятельствах гарантируют сохранение зарплаты 1800 российских сотрудников до конца 2022 года.
16 марта об уходе с российского рынка объявила другая крупнейшая пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Датский концерн Carlsberg, владеющий компанией "Балтика" в России, сообщил, что приостанавливает инвестиции в России и поставки импортного пива.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения «Оскара»
Американский актер Уилл Смит, получивший свой первый «Оскар» за фильм «Король Ричард», затеял на церемонии драку из-за шутки о его жене Джаде Пинкетт Смит.
Вручавший один из призов комик Крис Рок во время церемонии сказал, обращаясь к Джаде: «жду не дождусь выхода «Солдат Джейн-2».
В известном фильме «Солдат Джейн» исполнительница главной роли Дэми Мур пострижена очень коротко, почти налысо. При этом Джада Пинкетт Смит не раз рассказывала, что страдает алопецией – заболеванием, связанным с выпадением волос.
Услышав шутку, Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу, а, вернувшись на свое место, крикнул с использованием неценцузной лексики: «Чтоб я больше не слышал имени моей жены из твоего [***] (грязного) рта».
Позже, уже во время получения премии, Смит извинился за свой поступок, передает русская служба Би-би-си.
Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов умер в Баку на 84 году жизни. Он занимал свой пост меньше года, после чего был свергнут оппозицией и в 1992 году был вынужден бежать в Россию, где прожил 20 лет до возращения на родину.
Муталибов работал инженером, в 1963 году вступил в КПСС, через три года стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин, с 1977 работал по партийной линии. В 1982 году был назначен председателем Госплана Азербайджанской ССР, а в 1989 году стал председателем республиканского Совета министров, исполнявшего функции правительства.
Был народным депутатом СССР.
После начала событий в Баку в январе 1990 года Муталибов был избран первым секретарём ЦК республиканской компартии. Тогда же в столицу Азербайджана вошли подразделения советской армии, подавившие выступления граждан. Согласно позиции Москвы, армия вводилась для защиты армянского населения от этнических погромов и убийств. В Азербайджане такую трактовку отрицают.
В мае того же года Верховный совет Азербайджана избрал Муталибова президентом республики, ещё находившейся в составе СССР. Вскоре после восстановления независимости страны Муталибов стал президентом, будучи единственным кандидатом на выборах. Оппозиция отказалась от участия в выборах и призывала бойкотировать их.
В 1991 году Муталибов ушёл в отставку после неудач в войне за Нагорный Карабах и массового убийства азербайджанцев в городе Ходжалы. После расследования событий парламентской комиссией депутаты отменили отставку президента, постановив, что он не мог предотвратить трагедию. Против этого решения выступила оппозиция из Народного фронта. В Баку вошли вооружённые сторонники оппозиции — сам бывший президент позднее утверждал, что это случилось после того как его возвращение на пост не поддержал президент России Борис Ельцин. В мае Муталибов бежал в Москву на российском военном самолёте.
В Азербайджане на Муталибова о были заведены несколько уголовных дел. В 2012 году он вернулся на родину, заявив, что ушёл от политики. В интервью российскому журналу "Русская жизнь" в 2009 году бывший президент говорил, что был пророссийским политиком, так как "без поддержки России, ему делать было нечего". "Если бы не было территориальных конфликтов, я бы до сих пор был в Азербайджане президентом", — сказал он тогда.
Евросоюз сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет
Евросоюз сможет отказаться от поставок российского газа в течение двух лет. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia. Боррель уточнил, что Европа не стремится запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией поставок на свою территорию.
В начале марта на фоне российского вооружённого вторжения на территорию Украины Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российского сырья. Согласно документу, до конца года ЕС сократит потребление российского газа на две трети.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС начнут закупать газ совместно и скоординированно, чтобы устранить конкуренцию между членами ЕС на газовом рынке. Это должно помочь снизить цены на топливо.
В свою очередь США и Великобритания сообщили о введение эмбарго на поставки нефти из России.
23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для государств из списка "недружественных стран". Путин пояснил, что планируется отказаться в расчетах от всех "скомпрометировавших себя валют". Объемы поставок и цены на газ будут соответствовать прописанным в заключенных ранее контрактах.
В российский список "недружественных стран" входят 50 государств, среди которых все страны Евросоюза.
В список внесены страны, которые ввели против России санкции в связи с российским вторжением на территорию Украины или поддержали их.
В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии «Оскар»
В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар".
Одной из интриг церемонии было возможное обращение к участникам президента Украины Владимира Зеленского. Голливудский актер Шонн Пенн пообещал "уничтожить" американскую киноакадемию, если она откажется предоставить слово Зеленскому. Обращения президента Украины не случилось, но в перерыве церемонии организаторы вывели на экраны официальное заявление киноакадемии и попросили собравшихся почтить минутой молчания жертв войны в Украине и поддержать украинский народ "любым способом, который вы можете". На сцене в этот момент находилась актриса Мила Кунис, уроженка Украины, которая вместе с мужем Эштоном Кэтчером собрала для страны миллионы долларов.
Главная премия досталась картине "CODA: Ребенок глухих родителей". Фильм Шан Хейдер также удостоен награды в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана". Им стал Трой Коцур - глухой от рождения американский актер.
Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион с картиной "Власть пса".
"Оскар" за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме "Король Ричард". Лучшей актрисой стала Джессика Честейн за "Глаза Тэмми Фэй".
Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан "Энканто". Лучшим короткометражным мультфильмом стал "Стеклоочиститель" Альберто Мьельго.
Премию Киноакадемии в номинации "Лучшая песня" получила Билли Айлиш с "Не время умирать" ("No Time To Die") из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.
Картина "Дюна" Дени Вильнева стала триумфатором по числу наград. Она собрала премии в шести номинациях : "Лучший оператор" (Грег Фрэйзер), "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный саундтрек" и "Лучший звук".
Владимир Зеленский: Россия, конечно же, потеряет и Абхазию
Россия потеряет Абхазию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью с российскими журналистами, отвечая на вопрос главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова – «зачем это Владимиру Путину?».
«И Абхазию, и всё это — всё потеряет, конечно же, Россия. Но проблема же в том, а как потом тем людям сживаться? Это так же, как нам с Донбассом, где детям десять лет промывали в школе: кто мы, какие мы нацисты… А как нам потом с этим? В этом проблема», – сказал Зеленский.
Украинский президент отметил, что у Путина «многовекторный подход» к вопросу места и лидерства России в мире.
«Кто имеет право быть не в России. Целая история здесь, понимаете? Исторический подход. И это разные вещи: Кавказ это Кавказ, грузины это грузины, молдаване это молдаване, а Украина это Украина. Украина опасная со многих точек зрения. Во-первых, это потеря влияния русского языка — он потерял несколько миллионов русскоязычного населения. Он хочет это все вернуть силой. Второе — конечно, успех Украины. А в силу геополитики, расположения, народа — он точно понимает, какой народ здесь. К сожалению, я считаю, что его планы — не стратегические. Стратегия — это что будет через сто лет с государством, которое он возглавляет четверть века. [У Путина] другой подход. Чтоб сегодняшнее, чтоб запомнили. Чтоб был монумент — Мавзолей, памятник, грамота. Я сегодня вижу в этих поступках грамоту, даже не вижу памятник», – сказал Зеленский.
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В отношении журналистов, которые участвовали в разговоре с ним, начата проверка.
В Энергодаре создан пророссийский «совет самоорганизации города»
В украинском городе Энергодар, который после военного вторжения российских войск в Украину перешел под контроль армии РФ, создан «общественный совет самоорганизации города». Его возглавил депутат горсовета, представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую в Украине называют «пророссийской», Андрей Шевчик.
В воскресенье Шевчик записал видеообращение, в котором сказал, что «совет будет заниматься вопросами ценообразования, координацией коммунальных служб и обеспечением города лекарствами», и что поддержку новому органу якобы оказывают местное казачество и ветераны войны в Афганистане.
В ответ действующий мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что «совет самоорганизации города является нелегитимным и не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины».
С начала вторжения на территорию Украины российские войска заняли десятки населенных пунктов. В подавляющем большинстве из них местные власти отказываются сотрудничать с россиянами. В пятницу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что представители российских силовых структур похитили четырнадцать мэров городов страны, отказавшихся от сотрудничества.
На окраине Тбилиси произошел взрыв на газовой заправке
Взрыв произошел на газовой заправке в тбилисском районе Варкетили сегодня вечером, сообщают СМИ. По данным телекомпании «Формула», пострадали два человека.
Очевидцы говорят, что сначала загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на заправку.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщает, что к этому моменту пожар на заправке уже ликвидирован.
Азербайджанская сторона вывела свои подразделения из Паруха – МО РФ
По итогам переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения с территории села Парух, говорится в сообщении Министерства обороны РФ о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Также отмечается, что в Аскеранском районе было зафиксировано два случае нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана, в результате перестрелки с каждой стороны было ранено по два человека.
«Командование российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями конфликтующих сторон, стабилизировало ситуацию», - говорится в сообщении.
Радио Азатутюн пытается проверить эту информацию.
Новые переговоры России и Украины пройдут в Турции в конце марта
Новые переговоры представителей России и Украины в очном формате должны пройти в Турции в период с 28 по 30 марта. Об этом сообщил представитель Киева Давид Арахамия.
Представитель Москвы Владимир Мединский подтвердил предстоящую встречу. По словам Мединского она назначена на 29-30 марта. Место глава российской делегации не уточнил.
Решение о встрече стороны приняли сегодня.
Первые раунды переговоров России и Украины об урегулировании конфликта проходили в очном формате на белорусской территории. Затем встречи проводились по видеосвязи. Новый раунд – первая личная встреча сторон с середины марта. Москва и Киев подробности встреч не разглашают.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации. Как утверждает украинская сторона, ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое решение спорных территорий».
Москва заявляет, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.