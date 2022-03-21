Саакашвили пообещал вернуть Абхазию через Европу

Экс-президент Михаил Саакашвили и власть сегодня в суде продолжили в заочном режиме общеполитическую дискуссию по всем актуальным вопросам – от войны в Украине до внеочередных выборов.

Слушания по делу о растрате бюджетных средств Михаилом Саакашвили в Тбилисском городском суде прошли на фоне массовой акции протеста, где сторонники экс-президента с флагами Грузии и Украины потребовали его немедленного освобождения.

По традиции в своем выступлении Саакашвили обрисовал свое видение перспектив Грузии в контексте военных действий в Украине. Первым делом он обратился к парламентской оппозиции, призвав депутатов прекратить парламентские игрища. Согласно рекомендации бывшего президента, оппозиция может обсуждать с представителями большинства в парламенте только вопрос сложения полномочий правительства «Грузинской мечты», но не более.

Не позднее окончания весны нынешнее правительство Грузии должно быть заменено правительством национального согласия, «после чего должны быть назначены внеочередные выборы», заявил Михаил Саакашвили:

«Украина побеждает, и каждый должен держать в уме это. Думаю, что это правительство, в случае нашей активности, продержится не более полутора месяцев. Мы не можем просить правительство сделать это за нас, давайте выступим и потребуем! Уверяю вас, этот кабмин отправится в небытие этой весной. После этого должно быть создано правительство национального согласия, включающее часть представителей «Грузинской мечты», после чего должны быть проведены свободные выборы. Это наш долг, чтобы в тот момент, когда рухнет Россия, мы не упустили бы момента и крепко стояли на ногах».

Тут же президент пояснил, насколько близок «исторический момент мирной реинтеграции» Абхазии и Цхинвальского региона в состав Грузии:

«Грузия, которая будет на пути в Европейский союз, и паспорта ЕС – это снимет психологические комплексы, и это будет «мирное возвращение» в свободную страну. Это историческое окно возможностей, которое открывается благодаря битве в Украине, в которой участвуют и наше сограждане».

Первым ответил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который посчитал, что просчеты бывшего президента навсегда лишили его морального права говорить о целостности страны.

«К сожалению, мы помним массу примеров беспрецедентного героизма наших солдат во время августовской войны, но мы также помним невиданную трусость, проявленную в те же дни главнокомандующим Саакашвили, который побил все рекорды малодушия в истории человечества. Поэтому неприемлемо, чтобы человек, совершивший такой поступок, и его предательская группа сторонников сегодня учили нас любви к стране», – подчеркнул премьер.

Саакашвили в долгу не остался, молниеносно переместив полемику в сеть Facebook:

«Кто трус, хорошо заметно, он настолько боится выхода людей на улицы, что мы обязательно должны оправдать их ожидания. Сегодня этот осел окрестил «антигосударственной» акцию, где выступил президент Зеленский».

В законодательной власти отреагировали на заявления Саакашвили спокойно. По словам спикера Шалвы Папуашвили, экс-президентом движет лишь неуемная жажда возвращения власти:

«Из вчерашних опросов мы увидели, что почти 70% населения положительно относятся к позиции нашей власти по поводу Украины. Поэтому, конечно же, нет никаких предпосылок для отставки правительства. То, что мы видим, это декларируемое желание лидера «Национального движения» отстранить «Грузинскую мечту» от власти. Но нравится кому-то или нет, выборы состоятся в 2024 году, и я предлагаю учитывать это. К сожалению, «Нацдвижение» ходит по замкнутому кругу, в котором замкнуты и его сторонники. Они не хотят признать элементарной истины: население Грузии уготовило им роль оппозиции, и они должны стараться в этом амплуа быть частью власти, а не, наоборот, стремиться к власти абсолютной».

Исследование, на которое ссылался спикер, было проведено по заказу проправительственной ТВ «Имеди» Международным центром изучения общественного мнения GORBI 10-16 марта. В опросе прияли участие 1008 человек.

Некоторые результаты весьма примечательны. Более 76% респондентов согласились с тем, что Грузия не должна ввязываться в военный конфликт, поскольку это единственная возможность для стабильного развития. 43,5% респондентов сочли неоправданными антиправительственные акции протеста в Грузии, когда в регионе ведется масштабная война. Большинство респондентов посчитали, что правительство поступило правильно, воспрепятствовав отправке добровольцев в Украину. То, что правительство Грузии не присоединилось к антироссийским санкциям Запада, одобрили 64,5% опрошенных.

«Результаты данного исследования прошли по всем каналам российских СМИ, там праздник. А ведь это написали пропагандисты правительства. Думаю, вопрос о том, где пятая колонна, можно считать закрытым», – написал на своей страничке в Facebook в связи с этим гендиректор телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия.