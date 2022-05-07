«Самолет Судного дня» пролетит над Красной площадью на параде Победы

Запрет на предвыборную агитацию перед президентскими выборами, которые пройдут 8 мая, вступил в силу в самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня, 7 мая.

Согласно избирательному законодательству республики, 7 мая в 00.00 истек отведенный законом срок предвыборной агитации, - это касается теле- и радиоэфиров, всех печатных СМИ, расклеивания листовок и вывешивания баннеров, а также встреч кандидатов с избирателями. За период предвыборной кампании перед повторным голосованием на местном телевидении между кандидатами прошли три раунда дебатов.

Как пояснила информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова, в «день тишины» любая агитация запрещена, лишь агитационные баннеры большого размера, которые вывешены до «дня тишины», останутся висеть на прежних местах. Все избирательные участки готовы ко дню голосования.

В республику прибывают наблюдатели от российской Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты, представители самопровозглашенных республик Абхазия, ДНР и ЛНР, всего порядка 25 человек. Выборы в республике будут освещать представители российских и югоосетинских СМИ.

За пост главы республики во втором туре поборются действующий президент Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего будет открыто 76 избирательных участков, из них четыре участка откроются в столицах России, Абхазии и Северной Осетии: по одному в Москве и Сухуми и два - во Владикавказе в ДК «Металлург» и во Дворце молодежи. По данным ЦИК, в республике зарегистрировано более 32 тысяч избирателей, напечатано 40 тысяч бюллетеней. Победитель определится простым большинством голосов.

Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в списки для голосования. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов. Глава республики избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет.