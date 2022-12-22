Самолёт Медведева десять раз летал за границу за два последних месяца

Самолёт, которым пользуется заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за последние два месяца совершил десять международных перелётов, три из них - в столицу Катара Доху, где с середины ноября проходил чемпионат мира по футболу, два - в столицу Непала Катманду, и один - последний, 20 декабря - в крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов Дубаи. Об этом сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на данные сервиса Flightradar, отслеживающего авиарейсы по всему миру.

Кроме того, бизнес-джет Bombardier Global Express 5000 с номером RA-67226, который официально зарегистрирован на супругу Медведева Светлану, побывал в столице Ирана Тегеране и турецком Стамбуле. В отличие от пребывания в Дохе, сообщения о визитах Дмитрия Медведева в эти города не публиковались.

В среду появилась информация о визите Медведева в Китай, где он встретился с главой страны Си Цзиньпином. Многие СМИ охарактеризовали эту поездку зампреда Совета безопасности России как неожиданный визит. По его итогам китайское информационное государственное агентство "Синьхуа" сообщило, что председатель КНР "выразил надежду, что обе стороны украинского конфликта проявят сдержанность и решат проблемы политическим путём".

"Вёрстка" отмечает, что при этом президент России Владимир Путин, в отличие от Дмитрия Медведева, с конца октября посещал только страны ближнего зарубежья - Беларусь, Кыргызстан и Армению. После российского вторжения в Украину Путин только раз выезжал за пределы стран СНГ - в Иран.