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СБ ООН отверг российскую резолюцию без упоминания ХАМАС

Заседание Совета Безопасности ООН (архивное фото)

Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции с осуждением эскалации насилия на Ближнем Востоке, в тексте которого нет упоминания о нападении ХАМАС на Израиль, в результате которого погибли более одной тысячи израильтян и около двухсот человек были взяты в заложники.

За российский проект проголосовали пять стран-членов Совета безопасности ООН при необходимом минимуме в девять голосов. В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против — США, Великобритания, Франция и Япония. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

«Мы не можем поддержать резолюцию, которая не осуждает террористические атаки ХАМАСа», – заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

В своём проекте Россия предлагала призвать стороны к немедленному прекращению огня, освобождению заложников и допуску гуманитарной помощи в сектор Газа, а также осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения и все акты терроризма.

Как пишет Reuters, ХАМАС прямо упоминался и осуждался в бразильском проекте резолюции, который получил более широкую поддержку и, как ожидается, будет вынесен на голосование Совета Безопасности ООН во вторник вечером.

ХАМАС, признанный в США и ЕС террористической организацией, ранее заявил, что «ценит позицию президента России Владимира Путина» и приветствует «усилия России, направленные на прекращение агрессии». Путин осудил блокаду Газы и назвал «неприемлемыми» меры «военного и невоенного характера» в отношении региона, при этом отметив, что Израиль подвергся нападению и «имеет право на обеспечение своей безопасности». В целом, российские официальные лица и большинство прокремлёвских комментаторов, как правило, критикуют Израиль, но не высказываются и в поддержку ХАМАС, а в эскалации конфликта обвиняют прежде всего США.

Россия поддерживает отношения с ХАМАС: в очередной раз делегация радикальной группировки побывала в Москве и была принята в МИД России в марте этого года.

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