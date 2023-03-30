Сбежавший из-под домашнего ареста Алексей Москалёв задержан в Минске, сообщает издание SOTA со ссылкой на свои источники. Предположительно, спецслужбам удалось вычислить его местонахождение как только он включил мобильный телефон.

Адвокат Москалёва Дмитрий Захватов не смог точно подтвердить задержание своего подзащитного, но отметил, что «по косвенным данным всё так и есть». Захватов добавил, что телефон Москалёва сейчас не отвечает.

Весной прошлого года дочь Алексея Москалёва, 12-летняя Маша, нарисовала на уроке ИЗО женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребёнка от ракет, летящих со стороны России. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.

В соцсетях отца, который воспитывает дочь в одиночку, полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению. Москалёва поместили под домашний арест, а его дочь отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В приюте у девочки отняли мобильный телефон, не позволяя общаться с отцом и не допуская к ней правозащитников и волонтёров.

12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Москалёва в родительских правах. Такой же иск подан против матери Маши, которая не живёт с семьёй.

28 марта Ефремовский районный суд приговорил Алексея Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку, по словам представителя суда, за день до этого сбежал из-под домашнего ареста.

В среду СМИ опубликовали письмо Маши Москалёвой, которое она написала из приюта. В нём она подчёркивает, что любит отца, называет его своим героем, призывает не сдаваться и выражает надежду на скорую встречу. Отдельно девочка указывает, что не хочет писать о своём здоровье и настроении, чтобы не расстраивать папу.