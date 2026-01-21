Сборная Грузии по водному поло обыграла Турцию на чемпионате Европы

На проходящем в Белграде чемпионате Европы по водному поло сборная Грузии провела заключительный матч второго группового этапа против Турции и одержала победу со счётом 14:11.

Три четверти встречи шли в равной борьбе, но грузинские ватерполисты смогли получить решающее преимущество в последней четверти, выиграв её 6:2, и отметили вторую победу на чемпионате Европы.

Ранее Грузия уступила Греции (6:20) и Хорватии (7:18), победила Словению (22:11), а также проиграла Италии (14:16) и Румынии (10:15).

Сборная Грузии проведёт ещё один матч в Белграде – за 9-е место, где 22 января встретится с командой Франции.