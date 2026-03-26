Сборная Грузии сыграла вничью с Израилем в товарищеском матче

Сборная Грузии по футболу сыграла вничью (2:2) в товарищеском матче против сборной Израиля. Встреча прошла в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи.

Перед игрой вице-президент Федерации футбола Грузии Александре Иашвили вручил новому капитану команды Хвиче Кварацхелия награду лучшему футболисту Грузии 2025 года.

Сам матч начался с минуты молчания в память о Католикосе-Патриархе всея Грузии Илии II.

В составе сборной Грузии дубль оформил Хвича Кварацхелия, отличившийся на 36-й и 54-й минутах.

Сборная Израиля сумела отыграть отставание в два мяча: голы забили Гай Мизрахи и Омри Гандельман на 61-й и 64-й минутах соответственно.

Еще один товарищеский матч Грузия проведет 29 марта в Каунасе против сборной Литвы.