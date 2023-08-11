СБУ выдвинула обвинения против экс-главы Компартии Украины

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора в пятницу заявили, что расследуется уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной рады и кандидата в президенты Украины, главы запрещенной Компартии Украины Петра Симоненко.
Как говорится в сообщениях ведомств, Симоненко после широкомасштабного вторжения в Украину при помощи российских военных выехал в Россию и публично выступает в поддержку вторжения. Ему вменяют в вину публичные призывы к захвату государственной власти в Украине, а также оправдание войны.
По данным следствия, Симоненко, который жил в Киевской области, попросил «высшее военно-политическое руководство России» после начала российского вторжения вывезти его из Украины в Россию. Поселок Березовка, где находится дом Симоненко, был под российской оккупацией. Как утверждается, для «эвакуации» политика в поселок прибыл отряд российского спецназа, который Симоненко поселил в собственном доме и обеспечивал продуктами. В начале марта 2022 года он и его близкие были вывезены в Беларусь и затем в Россию.
Симоненко занимает должность заместителя председателя Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий – Коммунистическая партия Советского Союза». Эта организация существует при КПРФ. Симоненко ездит по дружественным Кремлю странам и выступает в поддержку российского вторжения в Украину - утверждают в СБУ.
- Петр Симоненко бессменно возглавлял Компартию Украины вплоть до ее запрета (окончательно ее деятельность суд запретил уже после широкомасштабного вторжения). Партия, которая выступала с просоветских, а с течением времени - все более пророссийских позиций, была особенно сильна в конце 1990-х годов, когда Симоненко выходил во второй тур выборов президента Украины, уступив в нем Леониду Кучме. До 2014 года депутаты от КПУ заседали в Верховной раде. Коммунисты потеряли парламентское представительство только после победы Майдана в 2014 году, проиграв на очередных выборах. На следующий год деятельность партии приостановили. Ряд ее активистов в Донецкой и Луганской областях поддержал сепаратистов так называемых «ДНР» и «ЛНР». Против Симоненко возбуждали уголовное дело, но до суда оно не дошло, и до 2022 года лидер коммунистов продолжал жить в Украине.