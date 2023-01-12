СБУ заочно предъявила обвинения депутату Госдумы от Чечни Делимханову

Служба безопасности Украины возбудила дело в отношении депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса страны: пособничество по изменению границ Украины и оправдание вооруженной агрессии России, пишет Кавказ.Реалии.

В частности, Делимханову вменяется то, что он командовал прибывшими из республики войсками во время штурма завода «Азовсталь» при захвате Мариуполя российскими военными. Депутата также обвинили в распространении через его телеграм-канал пропагандистских видео главы Чечни Рамзана Кадырова, где тот оправдывает вооруженную агрессию России против Украины.

«Чиновник входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл во временно оккупированную часть Донецкой области», – говорится в публикации СБУ.

Ведомство отмечает, что продолжаются комплексные меры по привлечению Делимханова к ответственности.

Эту новость Делимханов прокомментировал в своем телеграм-канале. Он заявил, что прочитал сообщение «с иронией» и повторил тезисы, используемые пропагандой в Чечне. При этом по существу подозрения в преступлениях он отрицать не стал.

Ранее Служба безопасности Украины начала расследование в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его подозревают по трем статьям: ведение агрессивной войны, посягательство на территориальную целостность государства и оправдание вооруженной агрессии России против Украины.