СБУ заподозрила Дерипаску по семи уголовным статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно уведомила о статусе подозреваемого российского бизнесмена Олега Дерипаски по семи уголовным статьям, среди которых финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти, либо изменение государственной границы Украины.

Кроме того, задержаны двое топ-менеджеров Дерипаски. Они, по данным следствия, помогли бизнесмену в 2012 году присвоить производственные мощности предприятия «Глуховский карьер кварцитов», несмотря на существующий запрет на их продажу.

По версии СБУ, с 2012 года и до начала вторжения российских войск на территорию Украины руководство карьера поставляло в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали. Это сырье, как утверждается, компании Дерипаски продавали российским оборонным предприятиям, в том числе для производства ракетных комплексов «Искандер», беспилотников и радиолокационных систем.