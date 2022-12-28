Секретарь СНБО Украины призвал УПЦ откреститься от Путина–«сатаны»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал Украинскую православную церковь (УПЦ) или официально признать свою принадлежность к Московскому патриархату, или порвать с ним все связи, в частности, осудив российского президента Владимира Путина и предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.

Данилов отреагировал на недавнее обращение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не расторгать договор аренды храмов на территории лавры, а также на решение Конституционного суда Украины, признавшего соответствующим конституции закон, по которому власти могут обязать УПЦ сменить название.

«Если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, более того благословляют на убийство, то как вы можете тогда вообще смотреть в глаза (украинцам)?» – заявил Данилов, обращаясь к представителям УПЦ.

«Не имеете отношения к РФ, то официально откреститесь, скажите, что Путин – Сатана», – продолжил Данилов, призвав также признать «сатаной» и патриарха Кирилла.

В видеообращении митрополита Павла, опубликованном на сайте лавры 26 декабря, говорится, что директор государственного заповедника «Киево-Печерская Лавра» известил его о том, что после 31 декабря, священники УПЦ больше «не имеют права переступить порог Трапезного и Успенского соборов».

«Мы не вмешиваемся в политику или экономику. Просто просим, чтобы Господь сохранил нашу церковь в государстве», — сказал митрополит Павел, обращаясь к Зеленскому.

Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – ред.) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на Московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось. Специалисты по церковному праву отмечают необычность этой ситуации, поскольку официально об автокефалии, то есть независимости УПЦ, не объявлялось.

Многие общественные деятели и политики в Украине критикуют УПЦ, утверждая, что в реальности она продолжает быть связанной с РПЦ.