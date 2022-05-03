Президент России Владимир Путин предупредил Венгрию о готовящейся войне с Украиной, Будапешт считал, что сможет забрать часть украинской территории. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, его цитирует ТСН.

Чиновник не раскрыл источник своей информации. Он отвечал на вопрос о возможности вступления в НАТО, членом которого является и Венгрия. "Посмотрим, какие последствия после этой войны будут для этой страны", — сказал Данилов. Будапешт это заявление на момент публикации новости не комментировал.

Отношения Киева и Будапешта значительно охладились после начала войны России с Украиной. Однако и до неё стороны имели значительные разногласия. Будапешт обвинял Киев в притеснениях венгерского этнического меньшинства на западе Украины, украинские власти обвиняют правительство Виктора Орбана в раздаче паспортов в Закарпатье и тесном сотрудничестве с Кремлём.

В начале апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых тема войны в Украине оказалась одним из основных дискуссионных вопросов между Орбаном и оппозицией.

Оппозиция обвинила премьер-министра в предательстве национальных интересов из-за сотрудничества с Москвой, тот в ответ заявил, что Будапешт пытаются втянуть в украинскую войну. После убедительной победы на выборах Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был одним из соперников, с которым ему фактически пришлось бороться на выборах.