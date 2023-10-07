В Израиле объявлено состояние войны. Обстрелян Тель-Авив

С утра 7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, массированно обстреливает Израиль. Погибла женщина, ранения получили более сотни человек, миллионам рекомендовано не покидать бомбоубежища в домах. Израильская армия наносит ответные авиаудары по сектору Газа. Члены группировки проникли в израильские приграничные города. Армия обороны Израиля впервые за 50 лет объявила в стране состояние войны.

По словам лидера ХАМАС, по территории Израиля было выпущено более пяти тысяч ракет. В результате прямого попадания ракеты в израильском районе Гдерот погибла женщина в возрасте около 60 лет. Мэр бедуинского посёлка Кусейфе сообщил о четырёх убитых в результате обстрела. По последним данным из израильских больниц, ранения получили более ста человек, некоторые находятся в критическом состоянии.

Сирены звучат во многих городах, сообщается о попадании ракеты в здание в Тель-Авиве.

Израильская армия сообщила о проникновении членов ХАМАС в Сдерот на границе с Газой. Позже это подтвердили в самой группировке. Судя по видео, размещённым в соцсетях, в городе идёт перестрелка. По неподтверждённым данным, погибли семь человек: их застрелили на автобусной остановке. На одном из роликов – утверждается, что видео снято в Сдероте – вооружённые люди в пикапе обстреливают полицейскую машину.

Боевая группировка ХАМАС объявила о начале новой операции против Израиля. В качестве её причины командование группировки назвало "месть за осквернение Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме".

Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". Министр обороны Израиля Йоав Галлант одобрил масштабный призыв резервистов в армию и объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа – в неё попадает Тель-Авив. Статус позволит военным ограничивать собрания граждан и перекрывать районы.