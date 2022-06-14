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Сербия с ноября не сможет закупать российскую нефть из-за санкций
Сербия с 1 ноября 2022 года не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что не знает, какие еще санкции будут введены к тому времени.
По словам Вучича, Сербия зимой столкнется с нехваткой энергоносителей. Стране зимой необходимо до 100 тысяч тонн угля, в то время как реальная добыча составляет до 80 тысяч тонн.
3 июня Совет ЕС в связи с российским вторжением на территорию Украины официально утвердил шестой пакет санкций, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть.
Сербия официально осудила российское вторжение, но отказалась вводить против России санкции, ссылаясь на «традиционные связи, существующие между двумя государствами».
- Сербия – страна-кандидат на вступление в ЕС. В ходе визита 10 июня в Белград канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для вступления в Евросоюз Сербии необходимо присоединиться к санкциям против России и прийти к соглашению по Косову.
- 29 мая состоялись телефонные переговоры Вучича с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, как утверждается в сообщении пресс-службы Кремля, лидеры двух стран договорились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять в Сербию природный газ.
Другие новости дня
Украинские спортсмены объявят бойкот соревнованиям с участием россиян
Украинские спортсмены будут бойкотировать любые соревнования с участием россиян и белорусов, заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Он отметил, что представители России и Беларуси ищут возможность заявить о себе на международной арене, выступая под нейтральными флагами, но это неприемлемо, так как, по мнению Гутцайта, российские и белорусские спортсмены «либо молча согласны с убийством украинцев, либо открыто поддерживают его». По словам министра, российская военная агрессия уже унесла жизни семидесяти украинских спортсменов и тренеров.
С начала вооруженного вторжения войск РФ на территорию Украины, большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионате мира, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров - Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов.
Владимир Путин, комментируя санкции в отношении российского спорта, заявил, что «отстранение атлетов не только нарушило основополагающие принципы спорта, но и попрало базовые права человека».
Шотландия начала подготовку к референдуму о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стёрджен на пресс-конференции в Эдинбурге во вторник объявила о подготовке к проведению второго референдума о независимости страны от Великобритании.
На официальном сайте шотландского правительства 14 июня опубликован документ под названием "Здоровее, счастливее, справедливее: Почему не Шотландия?" , в котором представлен план реформирования государства. В предисловии к документу Стёрджен написала, что сейчас лучшее время для построения "новой Шотландии", "после коронавируса, Брекзита и Бориса Джонсона".
Для проведения нового голосования требуется согласие британского правительства. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сейчас не самое время говорить о референдуме. Ранее он пообещал "не допустить отсоединения Шотландии" и заявил, что вопрос был решён после первого референдума в 2014 году.
Тогда 55% населения Шотландии проголосовали против независимости. Референдум был проведён до выхода Великобритании из Евросоюза, шотландские националисты уверены, что после Брекзита результат был бы кардинально другим.
В Грузии ультранационалисты намерены провести контракцию в годовщину «ночи Гаврилова»
Представители ультраконсервативной, националистической и пророссийской платформы «Альт-Инфо» намерены провести контракцию во время митинга «Домой, в Европу».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 20 июня активисты из прозападного движения «Сирцхвилиа» («Позор») организуют шествие в центре Тбилиси по случаю третьей годовщины «ночи Гаврилова».
В «Альт-Инфо» считают, что крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» может предпринять попытку нападения на госструктуры или полицию. Ультранационалисты обещают вмешаться в случае эскалации ситуации.
«Если митинги пройдут без эскалации, мы тоже обычно, как это бывает, разойдемся… Надеюсь, что полиции охрана не потребуется, но если она потребуется стране, только на полицию мы надеяться не будем», – заявил один из лидеров «Альт-Инфо» Кока Моргошия.
Моргошия практически повторил заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Ранее глава правительства выразил уверенность, что митинг 20 июня организуют «деструктивные силы», которые «после всех неудач» не смогли втянуть страну в войну. Он призвал граждан не поддаваться на провокации и предупредил, что они будут защищать мир и стабильность «с предоставленным законом правом и силой».
В Армении раскрыли некоторые подробности открытия дороги с Азербайджаном
Спустя несколько дней после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об «упрощенном режиме» дороги через территорию Армении, которая должна связать Азербайджан с Нахичеванской автономией, официально не уточняется, что это означает. Однако Радио Азатутюн стали известны некоторые подробности, касающиеся ведущихся переговоров.
Как пишет издание, въезжающие на территорию Армении азербайджанские грузы и пассажиры сначала будут проверяться российской пограничной службой, а затем таможенной службой Армении. Затем переход будет осуществляться в сопровождении армянского патруля, в составе которого будет как минимум один российский офицер.
Будут ли действовать те же условия и в случае въезда армянских грузов и пассажиров на территорию Азербайджана? Согласно тем же источникам, переговоры продолжаются. Об этом на днях написал также журналист Татул Акопян, по сведениям которого, Баку потребовал наличия российского патруля.
Официальные Москва и Ереван опубликовали разные сведения после состоявшейся в Москве около десяти дней назад встречи вице-премьеров трех стран. По информации российского правительства, стороны сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля. Между тем, по сообщению правительства Армении, стороны уточнили свои подходы. Что это за подходы, до сих пор официально не уточняется.
Вопросы только прибавились после заявления Лаврова в Ереване на прошлой неделе о том, что пути сообщения между Арменией и Азербайджаном будут работать в упрощенном режиме, однако в отношении суверенитета Армении над армянскими территориями никаких двусмысленностей быть не может. Подробности глава МИД России не привел.
«Как вы знаете, железнодорожный маршрут [между Арменией и Азербайджаном] согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и завершается согласование того режима, который будет установлен. Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может. Это вещи, которые связаны с практическими действиями на земле, которые связаны с созданием инфраструктуры на долгие годы, поэтому тут лучше все десять раз взвесить, прежде чем рубить с плеча. У нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого», – сказал Лавров.
Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении, но пока не получило ответа на вопрос о том, будет ли такой же режим действовать в случае дорог, ведущих из Армении в Иран и Россию через территорию Азербайджана.
Вопрос открытия дорог с Азербайджаном затронул премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявив в интервью «Аль-Джазире», что коридор является красной линией для Армении.
«Вы знаете, для нас неприемлема формулировка о так называемом коридоре, для нас это красная линия, потому что в нашем регионе, согласно трехстороннему заявлению, о котором я упоминал в начале нашего разговора, есть лишь один коридор, это Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, – сказал Пашинян и продолжил: – Но в трехстороннем заявлении есть еще одно положение, которое касается открытия коммуникаций. Имею в виду железные дороги, автомобильные дороги, и мы готовы, фактически, уже обсуждаем вопрос об открытии региональных коммуникаций по принципу взаимного суверенитета и соблюдения нерушимости границ».
- Согласно трехстороннему заявлению, подписанному после 44-дневной войны, в регионе должны быть открыты все экономические и транспортные коммуникации, Армения должна обеспечить связь между Нахичеванской автономией и западными районами Азербайджана. Также отмечается, что контроль за транспортным сообщением осуществляет пограничная служба ФСБ России. В трехстороннем заявлении, однако, не уточняется, какие маршруты возьмет под контроль российская сторона: только ли из Азербайджана через территорию Армении в Нахичеванскую автономию или также из Армении через территорию Азербайджана в Иран или Россию.
Бжания: в топливной отрасли должна быть здоровая конкуренция
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел рабочее совещание по ситуации на топливном рынке.
Как сообщили в пресс-службе абхазского президента, участники совещания обсудили причины повышения цен на топливо, перспективы и механизмы, с помощью которых можно удерживать цены или снизить их.
По словам вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, повышение цен обусловлено несколькими факторами. Это – изменения в налоговом законодательстве РФ, вступившие в силу с февраля 2022 года; изменения в международной обстановке, связанные, в том числе с войной в Украине; дестабилизация рынка нефтепродуктов в Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, абхазским правительством в марте было принято постановление, определяющее новый механизм регулирования цен на нефтепродукты. Озган отметила, что во время принятия решения рынок нефтепродуктов, а именно биржевые индексы достигали очень серьезных значений.
«Был период, когда у нас была информация о том, что цены на топливо могут превысить 100 рублей. В апреле нам удалось избежать такой ситуации. И участники рынка в значительной степени повлияли на процесс, путем сдерживания цен на минимальном уровне», – рассказала Озган.
По ее словам, сейчас ситуация на рынке нефтепродуктов РФ меняется, но автоматически изменение цен в Абхазии происходить не может, потому что топливо покупается оптом в определенном количестве и наличие остатков нереализованной продукции имеет существенное значение в формировании цены. Она также отметила, что по поручению абхазского лидера ведутся «серьезные переговоры с различными полномочными органами РФ».
Аслан Бжания поинтересовался, есть ли возможность снизить розничные цены на топливо при существующем положении дел.
Озган ответила, что можно пойти на снижение цены только в случае, если компенсировать топливным компаниям выпадающие расходы. Если этого не сделать, то фактически у компаний не будет средств для закупки новых партий топлива, сказала она.
Бжания также поинтересовался мнением представителей топливных компаний о возможных механизмах снижения цен. Генеральный директор ООО «Апсны-ойл» сказал, что на сегодняшний день невозможно снизить цену.
«Паника среди экспортеров, вызванная кризисом двухмесячной давности, вынудила закупить определённый объём топлива по высоким на тот момент ценам. У нас есть запасы на месяц», – сказал он.
Генеральный директор ООО «АЗиД» Адамур Габуния отметил, что у них есть запасы топлива на два месяца.
«Сегодня тот объём, который мы имеем, не позволяет нам произвести значительное снижение цены», – отметил Габуния.
Обращаясь к участникам совещания, абхазский лидер подчеркнул важность скорейшей выработки правовых принципов, таких как конфликт интересов.
«Этот механизм у нас не работает. Надо сделать так, чтобы он работал. Здесь должна быть здоровая конкуренция и никакой монополии быть не должно», – добавил он.
Отметим, что ранее общественный активист Джансух Адлейба объявил голодовку из-за поднятия цен на топливо.
Росстат отчитался о резком увеличении числа бедных в России
За первый квартал 2022 года количество россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 69%. Это следует из публикации Росстата.
Согласно подсчётам Росстата, в первом квартале 2022 года численность населения с доходами ниже границы бедности составила 20,9 миллиона человек. При этом на конец 2021 года ведомство сообщало о 12,4 миллиона россиян, находящихся за чертой бедности. Таким образом, за три месяца 2022 года бедных в России стало больше на 8,5 миллиона, или на 68,5%. В первом квартале 2022 года Росстат исходил из планки в 12 916 рублей – минимального дохода, достаточного для жизни в России, по мнению ведомства.
По сравнению с четвёртым кварталом 2021 года средний доход россиян снизился с 47 694 рублей до 36 234 рублей, падение составило 24%. При этом средняя заработная плата уменьшилась с 62 828 рублей до 60 101 рубля, или на 4,3%. Численность занятого населения сократилась на 800 тысяч человек.
Объём социальных выплат в первом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим снизился на 19,4%. При этом доля доходов от предпринимательской и иной производственной деятельности в общей структуре доходов выросла на 0,7%.
- Росстат оценивает численность населения с денежными доходами ниже установленной границы бедности с 1992 года. В 2021 году методика расчёта черты бедности была изменена. Теперь она соответствует стоимости потребительской корзины в IV квартале 2020 года с поправкой на инфляцию.
- 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. В апреле военные расходы России составляли около 21 миллиарда рублей в день.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации НКО-иноагентам
Европейский суд по правам человека присудил компенсации российским НКО, которые были признаны "иноагентами". Решение ЕСПЧ было вынесено по жалобам от 73 заявителей, которые были объединены в дело "Экозащита и другие против РФ". Об этом сообщает "Центр защиты прав СМИ", который также обращался в суд из-за признания НКО-"иноагентом".
ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили статью 11 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на свободу собраний и ассоциаций. Центру защиты прав СМИ присудили компенсацию в размере 17 290 евро.
- 7 июня Госдума России приняла законопроект, который позволяет не исполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 15 марта, в связи с исключением страны из Совета Европы после начала вторжения в Украину. 11 июня новый закон подписал президент России Владимир Путин.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии такой деятельности в законе не определены, что позволяет властям преследовать, в частности, независимые СМИ.
- Закон несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове
Российского оппозиционного политика Алексея Навального этапировали из исправительной колонии номер 2 в Покрове, где он отбывает наказание по уголовному делу о мошенничестве. Куда он переведён — неизвестно. Об этом сообщила 14 июня его пресс-секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на адвоката политика.
Как сообщается, адвокат приехал на встречу с клиентом, но на входе в колонию ему сказали, что Навальный в ней не содержится. Он отправлен в колонию строгого режимаю ФСИН никогда не раскрывает направление, по которому этапируются заключённые до того, как они прибудут в место назначения.
Оппозиционер должен быть переведён в колонию строгого режима после вступления в силу приговору по новому уголовному делу против него. 24 мая Мосгорсуд отклонил аппеляцию политика на приговор и он вступил в силу.
Навальный рассказывал, что его должны перевести в колонию в колонию номер 6 в Мелехове Владимирской области. Об этом ему, как утверждается, рассказали содержащиеся там заклюённые.
Посольство США: несмотря на усилия Москвы, Запад продолжит поддерживать Грузию и Украину
Посольство США в Грузии опубликовало заявление, в котором подчеркнуло: несмотря на все усилия Москвы, Запад продолжит поддерживать Грузию и Украину.
Россия надеется на то, что ей удастся переписать историю частым повторением лжи, отмечается в посте на официальной странице дипмиссии в Facebook.
«Российская дезинформационная машина считает, что многократное повторение абсурдной лжи изменит реальность и перепишет историю. Факты таковы: Россия вторглась в Грузию в 1991 году, Россия вторглась в Грузию в 2008 году, Россия вторглась в Украину в 2014 году, Россия вторглась в Украину в 2022 году.
Россия обвиняет всех, кроме себя, в развязывании этих и других военных конфликтов. Если верить им, то войну в Украине развязала сама Украина, НАТО, США и, как это ни удивительно, еврейские нацисты.
При единой поддержке Запада Грузия и Украина стоят на ногах, сохраняя свой суверенитет и независимость. Как бы ни раздражала Россию независимость этих стран, США не отвернутся от своих партнеров. Никогда еще Запад не был так сплочен», – сказано в заявлении.
СОВА напоминает, что 13 июня глава американской дипломатической миссии в Тбилиси Келли Дэгнан выступила с обращением. Оно было адресовано как грузинскому народу, так и правящей верхушке. В частности, Дэгнан подчеркнула, что разговоры о том, якобы США и ЕС пытаются открыть в Грузии второй фронт — на 100% российская дезинформация.
Комментарий посла США в Тбилиси последовал за непрекращающейся критикой в адрес Запада, которая в последнее время исходит от правительства «Грузинской мечты» и приближенных к ней экспертов. После принятия Европарламентом резолюции, в которой было рекомендовано ввести санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили, правящая команда в своих заявлениях начала противопоставлять западные структуры и мир в Грузии.
В Грузии на стройке тоннеля погиб гражданин КНР, 10 рабочих отравились газом
В Грузии в результате инцидента на строительстве тоннеля в направлении границы с Россией погиб гражданин Китая, 10 рабочих отравились угарным газом.
Накануне о смерти рабочего сообщил Департамент автомобильных дорог, однако деталей не приводилось.
Как пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Netgazeti, внутри строящегося тоннеля произошел взрыв.
Что касается рабочих с признаками отравления CO, их состояние удовлетворительное. Все десять продолжают лечение на дому.
МВД начало расследование по части 2 статьи 240 УК Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.
Китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co занимается строительством дороги на участке Квешети-Коби. Используя ее, водители смогут объехать самый проблемный участок автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, связывающей Грузию и Россию, – отрезок Коби-Гудаури, который в зимний период часто закрывается из-за опасности схода лавин.
Проект 23-километровой дороги включает сразу несколько тоннелей. Один из них – от села Цкере до села Коби, власти называют сложнейшим инженерным сооружением в Европе.
Подоляк ответил Гарибашвили: «Что для вас важно? Номер очереди заявки?»
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Глава грузинского Кабмина накануне заявил, что получение статуса кандидата на членство в ЕС в первую очередь заслуживает Грузия, а уже потом Украина и Молдова.
«Никто не занимает очередь, чтобы добровольно умереть от российских ракет. Украина платит ужасную цену за выбор в пользу европейской демократии. Евросоюз платит высокую цену, чтобы защитить свою цивилизацию. Ценности гораздо важнее благ. Что для вас важно? Номер очереди заявки?», – написал Подоляк в Twitter.
Ранее издание Politico сообщило, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Европейский союз, но менее уверена в Грузии, «которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката».
Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора. Она объявила об уходе из соцсетей
Бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская назначена советником генерального прокурора России Игоря Краснова. Он объявила, что уходит из публичного пространства и перестаёт вести социальные сети. Ранее чиновница была уволена с должности заместителя главы Россотрудничества указом Путина, после того как публично критиковала войну в Украине.
Поклонская была самым высокопоставленным российским чиновником, открыто выступавшим против войны. Букву Z она назвала символом горя, а события в Буче, где были обнаружены тела мирных жителей, предложила расследовать как военное преступление. Она назвала сообщения о биолабораториях США в Украине "фантазией" и, вопреки линии российской пропаганды, заявила, что не считает Украину нацистским государством.
Поклонская была единственным единороссом в Госдуме, открыто выступившим против повышения пенсионного возраста в России. Перед выборами нового состава Думы сообщалось, что это могло стать причиной того, что ей не предложили место в новом созыве парламента.
Чем политик будет заниматься на новой работе — не сообщается. Должность советника министра соответствует её классному чину государственного советника юстиции 3 класса. Предыдущие её должности в Россотрудничестве, чрезвычайного и полномочного посла в Кабо-Верде и статус депутата Госдумы были выше по чину, чем новая должность.
Российский миллиардер проиграл суд о публикации его адресов во Франции
Высший суд Франции отклонил иск российского миллиардера, сооснователя Letter One и "Альфа-групп" Алексея Кузьмичёва, который оспаривал публикацию французскими властями данных о местонахождении своего дома в Париже и виллы в Сан-Тропе. Об этом сообщил Bloomberg.
15 марта Кузьмичёв был внесен в санкционный список Евросоюза в связи с вторжением России в Украину. ЕС назвал его "одним из самых влиятельных лиц в России", который "поддерживает деловые отношения с Путиным". После этого недвижимость российского бизнесмена была заморожена, а адреса его дома и виллы были обнародованы в интернете в соответствии с указом, которые французские власти издали в апреле.
Кузьмичёв заявил, что раскрытие этих сведений поставило под угрозу жизнь его семьи. Однако суд пришёл к выводу, что публикация этой информации была законной в рамках кампании по заморозке российских активов в ответ на вторжение России в Украину. По мнению судей, раскрытие информации о недвижимости Кузьмичёва позволит избежать её сдачи в аренду или продажи по частному соглашению между компаниями в виде акций.
Французские власти арестовали две принадлежащие Кузьмичёву яхты, общая стоимость которых составляет около 90 миллионов евро. Российский миллиардер также владеет виллой в приморском городке Сен-Тропе на Французской Ривьере, которая была куплена за 57 миллионов долларов, и тремя объектами недвижимости в большом жилом домe в центре Парижа. Все они заморожены.
В мае этого года Кипр лишил так называемых золотых паспортов четырех российских миллиардеров и их родственников. Среди них был и Алексей Кузьмичёв.
После попадания в санкционный список Кузьмичёв вышел из числа совладельцев Альфа-банка, а также покинул состав совета директоров британской инвестиционной группы LetterOne.
- США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает Министерство финансов США. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.
Александр Плиев назначен главой югоосетинского Совбеза
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил Анатолия Плиева секретарем Совета безопасности. Об этом пишет агентство «Рес».
С июля 2017 года югоосетинский Совбез возглавлял Валерий Валиев.
Как сообщалось ранее, югоосетинский лидер назначил глав МВД и Минюста, руководителя своей администрации, провел кадровые перестановки в КГБ и уволил глав районных администраций. В парламент Гаглоев внес кандидатуру Константина Джуссоева на пост главы правительства.
В Еврокомиссии поддерживают Украину и Молдову, «менее уверены» по Грузии – Politico
Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с ходом обсуждений, которые состоялись в понедельник в Брюсселе.
В статье также говорится, что Еврокомиссия в целом поддерживает Молдову, где сейчас «действует твердое проевропейское правительство», но менее уверена в Грузии, «которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката».
Ранее аналогичную информацию распространил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк. Он написал в Twitter, что Украина и Молдова могут получить статус кандидата «с условиями», но по кандидатуре Грузии «есть определенные вопросы».
По словам источников Politico, в Еврокомиссии четко осознают необходимость послать сильный сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою зону влияния. "Комиссия не забывает, что Украина - единственная страна в Европе, где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они стояли на улицах с флагами ЕС, - сказал Politico высокопоставленный европейский чиновник. - Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами".
Признание Украины, Молдовы и Грузии в качестве страны-кандидата требует единогласного одобрения 27 главами государств и правительств ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе. На сегодняшний день как минимум три страны выступают против.
Некоторые европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, высказывали мнение, что было бы полезнее предоставить Украине некий условный статус, который укрепит ее отношения с ЕС.
Но даже если Украина будет признана страной-кандидатом, в соответствии с существующими процедурами ей потребуется более 10 лет, чтобы присоединиться к блоку.
СМИ: самолёты олигархов из России летают над Европой в обход санкций
Самолёты российских олигархов продолжают летать над Европой в обход санкций. Всего было зафиксировано около 30 таких рейсов. Об этом сообщает германское издание Welt.
В середине марта британские власти арестовали самолёт миллиардера, главы инвестиционной компании Millhouse Евгения Швидлера, который считается другом миллиардера Романа Абрамовича. Ещё до ареста его борт восемь раз летал в пределах Евросоюза, в том числе в воздушном пространстве Германии. Последний раз самолёт Швидлера летал в Лондон из Гамбурга 18 марта.
Самолёт ещё одного российского олигарха Алишера Усманова 28 февраля (на следующий день после закрытия воздушного пространства) вылетел из Мюнхена. Одновременно из Флоренции в Ташкент летал другой борт бизнесмена.
Самолёт, который зарегистрирован в Сан-Марино и управляется швейцарской компанией, принадлежит российскому бизнесмену Альберту Авдоляну второго марта летал из Ниццы в Стамбул.
Ещё один самолет с люксембургской регистрацией, который принадлежит олигарху Виктору Вексельбергу, также смог покинуть Европу в апреле. Самолет вылетел из Базеля, пересек воздушное пространство ЕС и приземлился в столице Казахстана Нур-Султане.
Кроме того, вертолет миллиардера Александра Занадворова беспрепятственно летает по Франции. С момента введения санкций зафиксировано как минимум восемь полётов.
Такие полёты бизнес-джетов и вертолетов возможны из-за того, что они зарегистрированы за пределами России и принадлежат нероссийским компаниям. Отслеживать самолеты олигархов сложно из-за непрозрачных структур собственности, подставных компаний и офшоров.
Закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолётов вошло в один из пакетов санкций, которые Евросоюз начал вводить после начала российского вторжения в Украину. Против ряда российских бизнесменов ЕС и США также ввели санкции, их активы оказались заблокированы, яхты и самолёты арестованы, а им самим запрещён въезд в европейские страны.
JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили торговать госдолгом РФ
Крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с долговыми обязательствами России. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, ещё в начале июня банки проводили операции с государственным долгом России. Однако прекратили их после запрета Минфина США приобретать российские долговые обязательства.
6 июня управление по контролю за иностранными активами Минфина США запретило американским инвесторам покупать долговые обязательства России. При этом у них осталась возможность продавать или держать российские ценные бумаги.
24 мая министерство финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Это означает, что впервые более чем за столетие Россия может оказаться в дефолте по государственному внешнему долгу.
После этого российские власти объявили, что будут проводить выплаты по госдолгу в рублях, что может стать нарушением обязательств перед держателями ценных бумаг.
Министр финансов России Антон Силуанов не исключил, что Москва будет платить по госдолгу с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, но в обратном порядке.
Следующие выплаты в долларах и евро намечены на 23-24 июня. Если Россия в течение 30 дней после этого срока не расплатится, то ее объявят допустившей технический дефолт.
Посол США: Мы поддерживаем кандидатуру Грузии в Евросоюзе
США поддерживают стремление грузинского народа стать частью Евросоюза и НАТО, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. «Мы поддерживаем кандидатуру Грузии в Евросоюзе, потому что хотим, чтобы Грузия преуспела в своих европейских устремлениях», отметила посол.
Она подчеркнула, что считает «стопроцентной российской пропагандой» разговоры о том, что США работают против Грузии или пытаются вовлечь ее в войну, открыв второй фронт, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Это абсолютная неправда. США делают все возможное, чтобы остановить эту войну. Мы абсолютно не хотим, чтобы Грузия была вовлечена в эту войну. ЕС и НАТО защищают мир и стабильность, процветание, это можно увидеть в любой стране Европы, в Северной Америке. Стабильность, процветание и мир исходят от принадлежности к евроатлантическому пространству. Мы хотим этого для Грузии», - сказала Дегнан.
Посол подчеркнула, что США 30 лет работали над полной интеграцией Грузии в евроатлантическое сообщество: «на это было направлено практически все, что США делали и делают в Грузии». Келли Дегнан отметила, что практически все, что США делали и делают в Грузии, направлено на поддержку стремления грузинского народа стать частью Евросоюза и НАТО.
- Сегодня проправительственая социологическая компания Gorbi распространила результаты ответов на вопрос: Кто больше всего заинтересован в том, чтобы в Грузии открылся второй фронт с Россией?
- Публикация вызвала острую критику и недоверие со стороны оппозиционно настроенных пользователей соцсетей - они обвинили компанию в фальсификации данных и пропаганде антизападных настроений.
- Согласно приведенным Gorbi данным, 28,5% опрошенных ею респондентов ответили, что больше всего в этом заинтересована самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение». На втором месте – 12,4% - Россия. На третьем – 12,4% - США. Затем идут правительство Украины – 8,6%, правительство Грузии – 2,1%, Евросоюз – 1,2%. «Никто не заинтересован» – ответили 12,6% опрошенных. Отказались отвечать – 22,2%.
Более 15 000 миллионеров могут покинуть Россию в этом году
Более пятнадцати тысяч граждан, чье состояние превышает один миллион долларов США, могут покинуть страну в этом году. Такую оценку приводит аналитическое агентство Henley&Partners в исследовании глобальной экономической миграции.
«Россия теряет миллионеров, - заявил аналитик Эндрю Амойлс, собиравший данные для исследования. - Состоятельные люди все больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Это раннее предупреждение о проблемах, с которыми сталкивается страна. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства.»
Аналитики также отмечают, что США и Великобритания стали гораздо менее удобны для эмиграции россиян, к чьему богатству могут возникнуть юридические и этические вопросы. По их прогнозам, самой притягательной страной для эмиграции обеспеченных людей будут Объединенные Арабские Эмираты.
Другими направлениями миграции могут стать Австралия, Сингапур, Израиль, а также Мальта, Монако и Маврикий.
Украину, по оценке авторов исследования, до конца года могут покинуть примерно 2 800 миллионеров - это 42% всех граждан с миллионным состоянием.
Работники «Боржоми» отказались от акции протеста в Тбилиси и готовы к переговорам
Бастующие сотрудники заводов «Боржоми» отменили акцию возле дома правительства в Тбилиси и готовы к переговорам. Об этом сообщил глава Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Решение отложить намеченную на среду акцию было принято после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил сегодня, что правительство берет на себя функцию контроля за ситуацией на производстве «Боржоми». Премьер обещал помочь сотрудникам, чтобы с ними «обходились по справедливости».
Диасамидзе говорит, что бастующие сотрудники завода были воодушевлены решением правительства: «Мы доверяем премьеру и переходим к процессу переговоров».
Правительство Грузии завершило переговоры по сделке с владельцами компании IDS Borjomi International и теперь получит от них часть акций - 7,73%, безвозмездно. Это снизит долю контролирующего акционера - российского миллиардера Михаила Фридмана, на которого были наложены западные санкции.
Ситуация с арестом активов Фридмана поставила «Боржоми» в тяжелую ситуацию – с конца апреля у компании не было средств, чтобы платить зарплаты и не было возможности получить кредит. Теперь у контролирующего акционера IDS Borjomi International больше не будет функций контроля. Правительство Грузии будет назначать собственного председателя Совета директоров компании. В компании уверены, что благодаря этому соглашению с правительством Грузии производство минеральной воды на заводах возобновится.
- Забастовка на двух заводах по розливу минеральной воды в ущелье Боржоми началась 31 мая. Работники – местные жители, требовали выплаты задолженности по зарплате за два месяца, улучшения условий труда, а также возвращения 50 уволенных сотрудников.
В Украине наложен арест на предприятие бизнесмена Михаила Фридмана
В Украине наложили арест на корпоративные права собственности российского бизнесмена Михаила Фридмана. Речь идет о предприятии «Моршинская», которым владеет IDS Group, принадлежащая предпринимателю. Арестованные активы оцениваются в 53 миллиона гривен (почти 2 миллиона долларов), сообщает агентство УНИАН.
Ранее Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины заявило о наложении ареста на корпоративные права собственности бизнесмена из России, но имя не называлось. В сообщении БЭБ сказано, что речь идет о предприятии, которое является «одним из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины».
Михаил Фридман – совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». 28 февраля Европейский союз ввел персональные санкции против бизнесмена, назвав его «близким к Кремлю» лицом. Он обжаловал это в суде ЕС.
Германия вложит до 10 миллиардов евро в спасение немецкой «дочки» «Газпрома»
Германия готовит инвестиционный пакет для поддержки бывшего немецкого дочернего предприятия «Газпрома», сообщает агентство Bloomberg. По словам его источников из финансовых кругов, размер кредита может составить от пяти до десяти миллиардов евро.
После того как Евросоюз наложил экономические санкции на Россию из-за вторжения в Украину, российский «Газпром» покинул европейский рынок, однако оператор газа GAZPROM Germania может сохранить важную роль на рынке газа в странах Евросоюза.
По словам собеседников Bloomberg, кредит должен выдать немецкий государственный банк KfW; подписание договора может состояться уже на этой неделе.
С момента своего основания в 1990 году GAZPROM Germania GmbH на 100% принадлежала российскому «Газпрому». После того как Россия начала вторжение в Украину и Евросоюз наложил на нее экономические санкции, «Газпром» отказался от дочерней компании.
Весной 2022 года она перешла во временное управление немецкого государственного регулятора энергетической отрасли – Bundesnetzagentur. В мае президент России Владимир Путин запретил российским бизнесам совершение любых сделок с иностранными дочерними компаниями «Газпрома», в том числе и с GAZPROM Germania GmbH.
Отец приговоренного к смерти в «ДНР» марокканца сообщил о его украинском гражданстве
У приговоренного в «ДНР» к смертной казни марокканца Брагима Саадуна есть украинское гражданство, сообщает Reuters со ссылкой на отца осужденного Тахара Саадуна.
По словам Саадуна-старшего, его сын стал гражданином Украины в 2020 году, после года службы в армии. В его планах было изучение аэрокосмических технологий в одном из киевских университетов.
Также отец осужденного заявил, что Брагим Саадун сдался в плен добровольно, поэтому должен содержаться в статусе военнопленного наряду с другими бойцами Вооруженных сил Украины.
9 июня власти так называемой Донецкой народной республики приговорили к смертной казни трех иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса на стороне украинский войск: марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Все трое служили в ВСУ по контракту задолго до начала вооруженного вторжения в Украину российских войск. Тем не менее, суд в «ДНР», который длился всего два дня, признал их виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. Осужденные, согласно судебному постановлению, должны быть расстреляны. У них есть месяц для подачи жалоб.
Ряд европейских стран, включая Великобританию, выразили протест в связи с приговором, потребовав его отмены. Руководители «ДНР» и ряд российских официальных лиц, включая представителя МИД РФ Марию Захарову, заявили, что не видят причин ни для пересмотра приговора, ни для предоставления осужденным статуса военнопленных, а следовательно - условий для их возможного обмена.
В пригороде Тбилиси Сагурамо ливень опять затопил дороги
Сегодня вечером ливень вновь затопил дороги в дачном поселке Сагурамо в Мцхетском районе близ Тбилиси. После сильного дождя вышли из берегов местные речки, вода несет щебень и грязь.
Потоки воды на дорогах в Сагурамо местные жители уже переживали на прошлой неделе – 7 июня. Тогда затопило дворы и подвалы жилых домов, приусадебные участки. Стихия повредила головное сооружение водохранилища и на следующий день в Тбилиси почти сутки не было воды.
В Сагурамо сейчас мобилизованы бригады пожарных-спасателей, которые оказывают помощь гражданам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
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