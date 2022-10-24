Сеть быстрого питания KFC окончательно уходит из России

Риши Сунак избран новым лидером британской Консервативной партии. Это означает, что он в ближайшее время станет премьер-министром Великобритании. Он заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов Палаты общин. Его соперница, лидер консерваторов в Палате общин Пенни Мордонт, объявила о том, что выбывает из гонки. Ранее об отказе баллотироваться заявил бывший премьер Борис Джонсон.

Сунак сменит на посту премьера Лиз Трасс, которая пробыла в должности менее двух месяцев.

Официальное заявление будущего премьера в Палате общин ожидается в ближайшее время. Руководство консерваторов уже подтвердило, что он остался единственным кандидатом на пост лидера партии и, следовательно, станет им автоматически. Главой правительства король Карл III, как ожидается, назначит его уже на этой неделе.

42-летний Риши Сунак станет первым первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители-индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Великобританию из Восточной Африки в 1960-х годах. Сунак учился в престижной частной школе, а затем – в Оксфорде и Стэнфорде, где встретил свою будущую жену Акшату Мурти, дочь индийского миллиардера. После учёбы Сунак работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Сейчас пара находится на 222 месте в рейтинге богатейших британцев и воспитывает двух дочерей.

В 2015 году Сунак избрался в Палату общин, переизбирался туда ещё дважды с возрастающим результатом – в 2017 и 2019 годах. В 2016 году Сунак проголосовал за Брекзит – выход Великобритании из Евросоюза. В 2019 году – поддержал Бориса Джонсона в его борьбе за кресло премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй. После победы Джонсона Сунак был назначен на должность главного секретаря казначейства Великобритании, а в феврале 2020 года возглавил это министерство.

В качестве министра финансов Сунак, по оценкам экспертов, довольно успешно провёл Великобританию через пандемию COVID-19, среди прочего обеспечив денежную поддержку владельцам закрытых ресторанов и сохранение рабочих мест. В июле 2022 года он ушёл в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона. Критики Сунака утверждают, что его уход послужил одной из причин краха правительства Джонсона.

Для своих сторонников Сунак – воплощение твёрдой руки на руле экономики. Сунак назвал "сказкой" экономические реформы Лиз Трасс, которые она предложила до своего вступления в должность премьер-министра в сентябре 2022 года, и верно предсказал экономический кризис, которые впоследствии вызвали планы этих реформ.

Наряду с Трасс и ещё шестью кандидатами Сунак участвовал в летней гонке за место премьер-министра Великобритании. В финальном туре он получил 42,6% голосов британских тори, проиграв Трасс, – её поддержали 57,4% однопартийцев. На результат повлияли в том числе обвинения жены Сунака в уходе от налогов и его участие в так называемом Partygate – скандале вокруг вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании во время строгих коронавирусных ограничений.

Согласно опросу британцев, проведённому YouGov после отставки Лиз Трасс, 43% опрошенных считали, что Сунак будет хорошим премьер-министром, 40% – что плохим. При этом опрошенные чаще отвечали, что хотели бы видеть на посту премьер-министра лидера Лейбористской партии Кира Стармера, чем любого из предложенных кандидатов-тори.