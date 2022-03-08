Сеть строительных магазинов OBI прекращает работу в России

Международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI объявила о том, что прекращает работу в России. Это связано с военной агрессией в отношении Украины и её последствиями, говорится в заявлении компании. У OBI 27 гипермаркетов в России, в которых работает почти пять тысяч сотрудников.

О прекращении работы в России объявил производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, которому принадлежат такие бренды, как МАС, Estee Lauder, Clinique, Bobbi Brown, The Ordinary, Le Labo и другие. Компания закроет свои торговые точки в России, а также прекратит онлайн-продажи и поставки российским ретейлерам.

О приостановке деятельности в России объявила японская платёжная система JCB. Это одна из крупнейших платёжных систем, карты которой принимаются к оплате в 190 странах мира. Она могла бы заменить Mastercard и Visa, которые ранее также приостановили работу. Карты JCB, которые выпустили российские банки, не будут работать за границей, а карты зарубежных банков – на территории России.

По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины 250 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. При этом несколько десятков крупных компаний остались и сохраняют своё значительное присутствие. По данным университета, в список компаний, продолжающих работу с Россией, входят: Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott и другие.