Север Израиля подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

Север Израиля в четверг подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. Всего было выпущено около 30 ракет. По сообщениям израильских СМИ, в городе Кирьят-Шмона неподалеку от границы с Ливаном ракета попала в девятиэтажный жилой дом. Сообщается о двух пострадавших.

Израильские военные сообщили, что ведут ответный огонь.

Ответственность за обстрел взяло на себя ливанское отделение палестинской радикальной группировки ХАМАС. Именно ее нападение на Израиль 7 октября, жертвами которого стали более 1400 человек, привело к нынешнему резкому обострению конфликта. ХАМАС контролирует сектор Газа, откуда территория Израиля также регулярно обстреливается. Израиль в свою очередь наносит удары по сектору. По данным палестинской стороны, в Газе число погибших приближается к четырем тысячам.

Юг Ливана контролирует еще одна радикальная антиизраильская группировка – «Хезболла». Она также в последние дни регулярно обстреливает Израиль, однако не заявляла о широкомасштабном вступлении в войну. При этом «Хезболла» заявила, что при израильских обстрелах погибли не менее 13 ее членов. Среди израильских военных тоже есть потери.

В связи с обострением обстановки в Ливане ряд западных государств, включая США, Великобританию и Германию, призвали своих граждан немедленно покинуть эту страну. Госдепартамент также распространил предупреждение для всех граждан США, находящихся за границей, с призывом соблюдать осторожность «в связи с ростом напряженности в разных регионах мира, потенциальной террористической угрозой, демонстрациями или актами насилия в отношении граждан и интересов США».

Также в четверг сообщалось о столкновениях в лагере палестинских беженцев Нур Шамс на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные вступили в перестрелку с вооруженными людьми – по ряду сообщений, речь также идет о боевиках ХАМАС. По данным палестинского Красного Полумесяца, были убиты восемь палестинцев, не уточняется, идет ли речь и бойцах вооруженных группировок или мирных людях.